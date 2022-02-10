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Polêmica

Marca de bicicleta Monark nega relação com youtuber Monark após polêmica

Empresa divulgou nota de repúdio em seu site oficial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 16:06

Monark, apresentador do Flow Podcast
Monark, apresentador do Flow Podcast Crédito: Reprodução/YouTube/FlowPodcast
A Monark, empresa brasileira fabricante de bicicletas, divulgou nesta quinta-feira (10) uma nota afirmando não ter nenhuma relação com o apresentador Bruno Aiub, 31, apelidado de Monark. O esclarecimento acontece dias depois de Aiub se envolver em uma polêmica ao defender a existência de um partido nazista.
"Informamos que não temos nenhum tipo de vínculo com o youtuber apelidado de Monark sem nenhuma autorização da nossa Companhia. Repudiamos veementemente qualquer manifestação de racismo ou conduta que possa prejudicar qualquer pessoa ou grupo social", diz o texto da marca de bicicletas em seu site.
Monark, o youtuber, afirmou durante o Flow Podcast, do qual era apresentador, que "a esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical". "As duas tinham que ter espaço, na minha opinião", continuou ele na última segunda (7). "Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei."
A afirmação provocou indignação e levou Aiub a ser desligado do podcast, do qual foi co-criador, além de apresentador. "Eu, claro, vou ter minhas paradas e vou continuar produzindo no meu canto ali. Vamos ter um acordo de ressarcimento", afirmou em sua última live como membro do Flow Podcast, realizada na terça-feira (8).
Igor Coelho, 37, sócio-fundador do podcast, afirmou que o projeto continuará sem Monark. Ele disse que vai comprar a parte de Monark na empresa, que equivale a 50%, e que a decisão foi tomada para manter não apenas os Estúdios Flow, mas também o emprego de muitos colaboradores da empresa --seriam cerca de 80.
Apesar de dividirem o mesmo nome, a marca e o youtuber não têm relação. A marca foi fundada no ano de 1948, no estado de São Paulo. No ano de 2008, a empresa fechou duas fábricas, uma em Manaus e outra em São Paulo, e transferiu suas produções para a cidade de Indaiatuba, localizada no interior do estado de SP.

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