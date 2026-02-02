UTI

Mara Maravilha segue internada na UTI e não tem previsão de alta

Equipe da apresentadora divulgou nova atualização sobre o estado de saúde nesta segunda-feira, 2

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:25

Mara Maravilha Crédito: UOL/Folhapress

A apresentadora Mara Maravilha permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, sem previsão de alta. A informação foi confirmada por sua equipe, que divulgou uma nova atualização sobre o estado de saúde da artista nesta segunda-feira, 2.

Mara foi internada no domingo, 1º. O motivo da hospitalização não foi informado. Segundo a nota divulgada nas redes sociais, a apresentadora segue sob acompanhamento médico, realizando exames e recebendo as medicações necessárias.

No comunicado, a equipe informou que as visitas estão suspensas no momento. "Mara Maravilha permanece internada na UTI do Hospital Nove de Julho, onde continua realizando exames e recebendo as medicações necessárias, sob acompanhamento médico", diz o texto.

A nota também reforça o pedido de respeito e apoio do público. "Por hora, entendemos que visitas estão suspensas. No entanto, agradecemos a compreensão, carinho, respeito e principalmente a oração de todos", afirma o comunicado.

A equipe destacou ainda que apenas os canais oficiais estão autorizados a divulgar informações sobre o quadro clínico da apresentadora. "Ressaltamos que apenas o contato informado nesta nota está autorizado a prestar esclarecimentos oficiais. Todas as atualizações serão feitas no perfil oficial da artista", diz o texto.

Por fim, a equipe agradeceu as manifestações de apoio e pediu que o público continue em oração. "Agradecemos as manifestações de carinho e solicitamos que continuem em oração por sua plena recuperação."

