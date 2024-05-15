Manuela Dias revela cena de 'Amor de Mãe' que fez jovem sair do tráfico

Manuela Dias no Conversa com Bial: autora revela que cena de novela fez mãe negociar saída de filho do tráfico Crédito: Reprodução/TV Globo

Autora de diversas produções da Globo, como "Justiça 2", Manuela Dias contou uma passagem inédita sobre sua experiência de escrever "Amor de Mãe" (2019-2021). Uma cena da trama protagonizada por Regina Casé fez uma mãe tirar um jovem do tráfico.

A passagem foi contada por ela em entrevista com para o apresentador Pedro Bial, em edição do programa Conversa com Bial que vai ao ar nesta terça-feira (14) no GNT, às 23h30, e na Globo, às 1h15.

Na conversa, Manuela diz que se surpreendeu em um dia receber a informação do ator Humberto Carrão sobre um caso real que aconteceu no morro da Mangueira, no Rio de Janeiro.

"Quando comecei a novela eu pensei 'se uma pessoa fizer as pazes com a mãe, eu estarei feliz'. Só que não foi uma, foram centenas de relatos, e um relato em especial me marcou muitíssimo", revelou.

Na situação, Regina Casé, que deu vida à Dona Lurdes, em algum momento da trama, achava que o Humberto Carrão, ator que viveu Sandro na trama, era o filho dela. No entanto, Sandro estava envolvido com tráfico, e tinha uma dívida. Dona Lurdes decidiu negociar com o traficante e livrou o filho dela do problema.

"No dia seguinte que a cena foi ao ar, o Carrão me ligou muito emocionado. Me disse: 'uma amiga minha da comunidade Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro, me ligou, e ela me disse que aconteceu uma coisa lá que foi o seguinte: uma mãe que viu a cena da Dona Lurdes, e que estava com o filho na mesma situação, pegou o celular dela, foi até o traficante e falou: 'você disse que não poderia liberar meu filho, mas você pode sim'", relatou.

"Aí entrou no Globoplay, pelo celular, e mostrou a cena. O traficante respondeu 'tia, lembrei de você ontem quando vi essa cena', e, então, liberou o filho dela do tráfico", afirma Manuela, aos prantos.