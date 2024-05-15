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Televisão

Manuela Dias revela cena de 'Amor de Mãe' que fez jovem sair do tráfico

Autora da Globo revelou passagem inédita durante entrevista ao programa Conversa com Bial que vai ao ar nesta terça (14)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Maio de 2024 às 08:28

Manuela Dias no Conversa com Bial: autora revela que cena de novela fez mãe negociar saída de filho do tráfico
Manuela Dias no Conversa com Bial: autora revela que cena de novela fez mãe negociar saída de filho do tráfico Crédito: Reprodução/TV Globo
Autora de diversas produções da Globo, como "Justiça 2", Manuela Dias contou uma passagem inédita sobre sua experiência de escrever "Amor de Mãe" (2019-2021). Uma cena da trama protagonizada por Regina Casé fez uma mãe tirar um jovem do tráfico.
A passagem foi contada por ela em entrevista com para o apresentador Pedro Bial, em edição do programa Conversa com Bial que vai ao ar nesta terça-feira (14) no GNT, às 23h30, e na Globo, às 1h15.
Na conversa, Manuela diz que se surpreendeu em um dia receber a informação do ator Humberto Carrão sobre um caso real que aconteceu no morro da Mangueira, no Rio de Janeiro.
"Quando comecei a novela eu pensei 'se uma pessoa fizer as pazes com a mãe, eu estarei feliz'. Só que não foi uma, foram centenas de relatos, e um relato em especial me marcou muitíssimo", revelou.
Na situação, Regina Casé, que deu vida à Dona Lurdes, em algum momento da trama, achava que o Humberto Carrão, ator que viveu Sandro na trama, era o filho dela. No entanto, Sandro estava envolvido com tráfico, e tinha uma dívida. Dona Lurdes decidiu negociar com o traficante e livrou o filho dela do problema.
"No dia seguinte que a cena foi ao ar, o Carrão me ligou muito emocionado. Me disse: 'uma amiga minha da comunidade Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro, me ligou, e ela me disse que aconteceu uma coisa lá que foi o seguinte: uma mãe que viu a cena da Dona Lurdes, e que estava com o filho na mesma situação, pegou o celular dela, foi até o traficante e falou: 'você disse que não poderia liberar meu filho, mas você pode sim'", relatou.
"Aí entrou no Globoplay, pelo celular, e mostrou a cena. O traficante respondeu 'tia, lembrei de você ontem quando vi essa cena', e, então, liberou o filho dela do tráfico", afirma Manuela, aos prantos.
"Eu chorava muito no telefone quando ele me contou, demorei um tempo para conseguir contar essa história", completou a escritora.

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