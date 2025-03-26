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Série

Manuela Dias detona 'The White Lotus': 'Temporada amarrada'

Autora do remake de 'Vale Tudo' critica série vencedora de 15 Emmys e dois Globos de Ouro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Março de 2025 às 08:26

Saxon (Patrick Schwarzenegger) e Lochlan (Sam Nivola) em 'The White Lotus'
Saxon (Patrick Schwarzenegger) e Lochlan (Sam Nivola) em 'The White Lotus' Crédito: Reprodução
Manuela Dias não está gostando da terceira temporada de "The White Lotus", uma das séries de maior sucesso da HBO.
A autora, que se prepara para a estreia de sua segunda novela no horário nobre, o remake de "Vale Tudo", criticou o andamento da trama.
"Tô achando a terceira temporada de 'The White Lotus' tão amarrada. Nada anda. So boring [tão chato]. Nem parece o mesmo roteirista", escreveu Manuela nas redes sociais.
Em seguida, ela dá um recado ao criador da série: "Mike White, solta o freio de mão!"
"The White Lotus" é uma comédia dramática no estilo "quem matou". Sempre com um mistério policial de fundo, a trama explora as relações entre hóspedes e funcionários da rede fictícia de hotéis de luxo White Lotus. Cada temporada se passa em um país diferente e quase nenhum personagem se repete.
A terceira temporada, ambientada na Tailândia, está atualmente no ar na Max, com seis dos oito episódios já disponíveis.
As duas temporadas anteriores, de 2021 e 2022, têm dois Globos de Ouro e quinze Emmys, incluindo melhor série, melhor roteiro e melhor direção.
Manuela Dias é autora de "Amor de Mãe" (Globo) e das séries "Ligações Perigosas", "Justiça" e "Justiça 2" (Globoplay). Sua segunda novela no horário nobre, "Vale Tudo", estreia na próxima segunda-feira (31).

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