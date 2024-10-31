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Mansão de Hebe Camargo vai a leilão, mas não recebe lances

Localizada em São Paulo, a mansão em que Hebe morou por 21 anos está em ruínas e não recebeu lances em leilão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 09:35

Avaliada em R$ 8,2 milhões, mansão abandonada de Hebe Camargo vai à leilão, mas não recebe lances
Avaliada em R$ 8,2 milhões, mansão abandonada de Hebe Camargo vai à leilão, mas não recebe lances Crédito: Rodrigo Paiva/UOL/Folhapress
Um das mansões em que Hebe Camargo morou não gerou interesse em possíveis compradores. Colocada a leilão por valor milionário, a casa não recebeu ofertas.
Hebe morou na mansão, localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo, de 1980 até o ano 2000, quando seu então marido, Lélio Ravagnani, dono do imóvel, morreu. A falecida apresentadora promovia festas e recebia muitos convidados famosos durante os 20 anos em que lá morou.
Contudo, hoje, a mansão está em ruínas. A empresa Wv Soluções Logísticas abriu um processo para cobrar dívidas da família Ravagnani e o Juiz Fábio Junqueira determinou a venda.
Conforme o processo, a casa, em seu estado atual, foi avaliada em R$ 8,2 milhões e o lance mínimo no leilão deveria ser de 50% do valor -- R$4,1 milhões. Nas duas tentativas, o imóvel não recebeu lances viáveis.
O processo descreve o estado da famosa "Casa da Hebe" como "em ruínas devido ao seu abandono" e diz que, ao mesmo tempo, é um imóvel de grande porte, o que restringe a quantidade de interessados por exigir alto poder aquisitivo.

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