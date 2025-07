Teledramaturgia

Manoel Carlos está sob cuidados médicos, diz equipe

Escritor de "Laços de Família" e "Mulheres Apaixonadas" tem piora na doença de Parkinson aos 92 anos

Equipe do autor de novelas divulgou comunicado oficial, nesta sexta-feira (18), por meio das redes sociais.

Nota reforça que produtora é o canal oficial do escritor. "Comunicados oficiais serão feitos por esse perfil ou por sua assessoria de imprensa. Informações que não forem divulgadas por esses meios devem ser desconsideradas.">

Em janeiro, e equipe do autor informou piora no quadro de saúde devido à doença de Parkinson. Comprometimento motor e cognitivo foram agravados nos meses anteriores.

À época, Júlia Almeida, filha do autor, rebateu a acusação de que estaria mantendo o pai isolado e incomunicável. Ela ressaltou que o pai passou por uma cirurgia no final de dezembro do ano passado, da qual está se recuperando em casa.