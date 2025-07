Famosos

Aline Patriarca e Diogo Almeida anunciam fim do namoro após três meses juntos

A baiana Aline Patriarca e o ator Diogo Almeida se envolveram durante o Big Brother Brasil 2025 e engataram um relacionamento pós-reality

Aline Patriarca e Diogo Almeida anunciaram o término do namoro nesta quinta-feira, 17. O relacionamento, que teve início durante o confinamento no Big Brother Brasil 25, foi oficializado apenas em maio, pouco depois do fim do reality. Segundo os dois, a decisão foi tomada em comum acordo.>

Fora do confinamento, no entanto, o casal decidiu dar uma nova chance ao relacionamento. Aline chegou a falar sobre a fase mais reservada do casal longe das câmeras e comentou sua relação com a sogra, marcada por desentendimentos durante o programa. "Sempre respeitei a dona Vilma. [...] Aqui fora, a gente também está tendo a oportunidade de viver outra realidade e sigo com o mesmo pensamento", disse em entrevista ao Gshow.>