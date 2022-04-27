Maluma ganha estátua de cera do Madame Tussauds: 'sou dois em um'

Maluma ganhou uma estátua super realista em cera no famoso museu Madame Tussauds nesta segunda-feira, 25. O cantor ficou surpreso com o resultado e compartilhou em suas redes sociais comparações com a estátua. "Bebê, hoje eu sou dois em um", brincou, desafiando os fãs a descobrir quem era o verdadeiro.
Segundo Maluma, é a primeira vez que um artista colombiano recebe a homenagem. "É a primeira vez na história que o Museu Madame Tussauds traz uma estátua para a América do Sul. Especificamente para a Colômbia", comemorou.
A obra está exposta no Museu de Arte Moderna de Medellín, na Colômbia, onde pode ser vista até a sexta-feira, 29 de abril. A partir de maio a estátua estará e uma das treze unidades do Madame Tussauds, em Orlando. O museu possui a maior coleção de estátuas realistas de celebridades.