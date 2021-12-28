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Maisa e pais contraem Covid-19 e planejam Ano-Novo em quarentena

Pai da atriz foi diagnosticado antes do Natal; todos estão com sintomas leves. Maisa contou aos seus fãs, nesta terça-feira (28), nas redes sociais.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 15:50

A atriz Maisa Silva e os pais foram diagnosticados com Covid-19
A atriz Maisa Silva e os pais foram diagnosticados com Covid-19 Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
A atriz Maisa Silva contou aos seus fãs nesta terça-feira (28) que recebeu o diagnóstico da Covid-19. Ela contraiu a doença logo após seu pai, que testou positivo pouco antes do Natal. Sua mãe também está infectada. Segundo ela, todos apresentam sintomas leves: "Tá tudo certo graças à vacina".
"Obrigada por tantas perguntas e desejos de melhoras pro meu pai", escreveu a artista paulistana no Instagram. "Inclusive ontem, eu e minha mãe também testamos positivo, o que já esperávamos."
A jovem de 19 anos estava de viagem marcada para celebrar o Ano-Novo em Japaratinga, cidade litorânea de Alagoas. Ela precisou cancelar os planos após o teste positivo feito na segunda (27), e afirma que vai ficar em casa, em São Paulo, durante o réveillon.
"Vamos ficar por aqui", contou na rede social. A atriz planeja utilizar o período de quarentena para "colocar filmes e séries em dia" e "organizar algumas coisas que quero doar de acessórios e produtos".
No Twitter, Maisa agradeceu as mensagens de apoio que recebeu dos fãs, e chamou atenção para o surto da gripe H3N2. "Gente, muitos conhecidos meus estão com essa gripe. E parece que derruba muito!"
Ela também não esqueceu de desejar feliz aniversário para a amiga e atriz colega Larissa Manoela, que completa 21 anos.

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