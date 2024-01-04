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Luto

Maiara e Maraisa, Ana Castela e mais famosos lamentam morte de João Carreiro

Sertanejo morreu aos 41 anos após cirurgia cardíaca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 11:14

Cantor sertanejo João Carreiro morre aos 41 anos
Cantor sertanejo João Carreiro morre aos 41 anos Crédito: Reprodução/Instagram/Douglas Melo
A morte do cantor sertanejo João Carreiro, aos 41 anos, pegou todo o mundo de surpresa. Horas antes de ele ser submetido a uma cirurgia para implantar uma válvula no coração, chegou a fazer um vídeo nas redes sociais (veja no final da matéria). "Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Papai do céu tá tomando conta", disse.
Porém, o quadro virou, e três horas depois do procedimento ser finalizado, a dupla de Capataz morreu. A morte foi confirmada pelo ex-colega de palco e pela esposa do cantor, Francine Caroline.
Famosos lamentaram a notícia. "É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do João Carreiro. Ainda estamos distantes de compreender os planos maiores para nós e por isso pedimos a Deus que ilumine sua passagem", disseram Maiara e Maraisa.
O Trio Parada Dura também se posicionou: "Nossos sinceros sentimentos a toda a família. Descanse em paz". O cantor Antony Corrêa, dupla com Gabriel, disse que perdeu um ídolo. "Meu Deus, meu ídolo, por que tão cedo? Não consigo acreditar".
A dupla Israel e Rodolffo também lamentou: "Descanse em paz". O cantor Mariano afirmou que não conseguia acreditar. "Por que os bons vão tão cedo? Às vezes a gente não consegue entender os planos do Senhor. João não foi só um ídolo para mim como para toda uma geração", escreveu.
"Deus sabe de tudo e ele te queria com ele", publicou Ana Castela.

João Carreiro compartilhou vídeo ao lado da esposa

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