Maiara e Maraisa, Ana Castela e mais famosos lamentam morte de João Carreiro

Cantor sertanejo João Carreiro morre aos 41 anos Crédito: Reprodução/Instagram/Douglas Melo

Porém, o quadro virou, e três horas depois do procedimento ser finalizado, a dupla de Capataz morreu. A morte foi confirmada pelo ex-colega de palco e pela esposa do cantor, Francine Caroline.

Famosos lamentaram a notícia. "É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do João Carreiro. Ainda estamos distantes de compreender os planos maiores para nós e por isso pedimos a Deus que ilumine sua passagem", disseram Maiara e Maraisa.

O Trio Parada Dura também se posicionou: "Nossos sinceros sentimentos a toda a família. Descanse em paz". O cantor Antony Corrêa, dupla com Gabriel, disse que perdeu um ídolo. "Meu Deus, meu ídolo, por que tão cedo? Não consigo acreditar".

A dupla Israel e Rodolffo também lamentou: "Descanse em paz". O cantor Mariano afirmou que não conseguia acreditar. "Por que os bons vão tão cedo? Às vezes a gente não consegue entender os planos do Senhor. João não foi só um ídolo para mim como para toda uma geração", escreveu.

"Deus sabe de tudo e ele te queria com ele", publicou Ana Castela.

Cantor João Carreiro, que morreu durante cirurgia na quarta-feira (3), publicou vídeo nas redes sociais antes de passar pelo procedimento.



Na gravação, o sertanejo brincou com a roupa do hospital e disse que passaria uns dias longe das redes sociais. pic.twitter.com/qCP2GuFYxe — Nelson Carvalheira 🇧🇷 (@N_Carvalheira) January 4, 2024

João Carreiro compartilhou vídeo ao lado da esposa