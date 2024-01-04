João Carreiro compartilhou vídeo ao lado da esposa antes de cirurgia; veja

O sertanejo João Carreiro compartilhou um vídeo do quarto do hospital pouco antes de morrer. Ele estava acompanhado da mulher, Francine Caroline. No vídeo, João aparece em clima de descontração, e conta aos fãs sobre a cirurgia. Ele contou que, por conta do procedimento, ficaria afastado dos palcos.
João também brincou que, caso morresse, não queria ser enterrado com a roupa cirúrgica que estava usando. "Não combina muito comigo isso aqui", disse.
A morte de João aconteceu por uma complicação no procedimento cardíaco que ele faria na quarta-feira (3). O cantor, de 41 anos, acabou não resistindo e morreu. Assista: