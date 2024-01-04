Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

João Carreiro compartilhou vídeo ao lado da esposa antes de cirurgia; veja

No vídeo, João brincou que, caso morresse, não queria ser enterrado com a roupa cirúrgica que estava usando. Cantor faleceu durante uma cirurgia cardíaca
Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 11:02

João Carreiro postou vídeo desontraído antes de morrer Crédito: Reprodução
O sertanejo João Carreiro compartilhou um vídeo do quarto do hospital pouco antes de morrer. Ele estava acompanhado da mulher, Francine Caroline. No vídeo, João aparece em clima de descontração, e conta aos fãs sobre a cirurgia. Ele contou que, por conta do procedimento, ficaria afastado dos palcos.
João também brincou que, caso morresse, não queria ser enterrado com a roupa cirúrgica que estava usando. "Não combina muito comigo isso aqui", disse.
A morte de João aconteceu por uma complicação no procedimento cardíaco que ele faria na quarta-feira (3). O cantor, de 41 anos, acabou não resistindo e morreu. Assista:

Tópicos Relacionados

Famosos Sertanejo Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados