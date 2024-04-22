Gravidez?

Maiara beija barriga de Maraisa, que está tentando engravidar

Gêmeas levantaram suspeita de gravidez durante apresentação em São Paulo
Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 08:27

Maiara beija barriga de Maraisa em show Crédito: Reprodução/X
Namorada do empresário Fernando Mocó, Maraisa já revelou em entrevistas recentes que está tentando engravidar. A tentativa foi reforçada pela irmã, Maiara, que durante um show no último sábado (20) beijou a barriga da gêmea.
O momento fofo aconteceu enquanto a dupla cantava Anunciação, de Alceu Valença. Durante a parte instrumental da música, as duas dançaram forró, e no final, Maiara beijou a barriga da irmã, levando os fãs à loucura.
Em entrevista recente, a cantora revelou que está fazendo procedimento de retirada dos óvulos para tentar engravidar via fertilização in vitro.
As gêmeas têm 36 anos e nenhuma das duas é mãe. Maiara, que recentemente emagreceu 30 quilos e passou por cirurgias plásticas, está solteira desde fevereiro, após o fim do namoro com Matheus Gabriel.

Veja Também

'Prefiro comer ovo e ter paz na minha vida', diz Davi Brito, vencedor do 'BBB24'

Mani rompe o silêncio sobre Davi e deixa de segui-lo nas redes sociais

Documentário Let It Be será lançado no Disney+ após restauração

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos gravidez Maiara E Maraísa
