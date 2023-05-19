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Barrigão

'Magia que esse corpo fez', diz Rihanna ao compartilhar ensaio da primeira gravidez

Nas fotos, a cantora mostra a barriga de grávida em cliques sensuais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 15:07

Rihanna durante o MET Gala 2023
Rihanna durante o MET Gala 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
Nesta quinta-feira, 18, a cantora Rihanna, 35 anos, relembrou sua primeira vez gestação. Em um ensaio de fotos, a cantora compartilhou sua barrigona. Na legenda, ela explicou que as imagens são da época do primeiro filho, RZA, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky.
"Aqui está uma pequena série que eu chamo 'esfregue nos seus peitos' em homenagem a minha primeira gravidez, abraçando a maternidade com a magia que esse corpo fez!", disse na legenda da foto.
Na última semana, alguns rumores vieram à tona sobre o nome do primogênito e na legenda, Rihanna confirmou o nome divulgado pela mídia. "Baby RZA... ele está lá sem ter ideia de como sua mãe é maluca, ou como ele está obcecado em me fazer", escreveu.

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