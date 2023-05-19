'Magia que esse corpo fez', diz Rihanna ao compartilhar ensaio da primeira gravidez

Rihanna durante o MET Gala 2023 Crédito: Reuters/Folhapress

Nesta quinta-feira, 18, a cantora Rihanna, 35 anos, relembrou sua primeira vez gestação. Em um ensaio de fotos, a cantora compartilhou sua barrigona. Na legenda, ela explicou que as imagens são da época do primeiro filho, RZA, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky.

"Aqui está uma pequena série que eu chamo 'esfregue nos seus peitos' em homenagem a minha primeira gravidez, abraçando a maternidade com a magia que esse corpo fez!", disse na legenda da foto.