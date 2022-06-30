Mãe de Wesley Safadão pede orações aos fãs pela saúde do filho

Wesley Safadão está com hérnia de disco Crédito: FramePhoto/Folhapress

Após Wesley Safadão ter sido diagnosticado com hérnia de disco, na última quarta-feira (29), o cantor apresentou uma piora em seu quadro de saúde e teve que cancelar a agenda de apresentações. Diante desta situação, a mãe do artista, Dona Bil, foi para as redes sociais pedir orações pela saúde do filho.

Através do Instagram, a mãe do cantor postou dois vídeos chorando. Emocionada e sem dizer nenhuma palavra, Dona Bil escreveu algumas frases pedindo oração aos fãs pelo estado que o filho se encontra.

“Boa tarde. Entrego a recuperação do meu filho nas mãos de Deus. Deus sabe que ele ama cantar e encantar. Peço oração para a saúde dele a todos os fãs, amigos e familiares. Que logo ele possa estar de volta aos palcos fazendo o que ele ama fazer, cantar e encantar”, escreveu no storie.

Dona Bil ainda postou um vídeo chorando ao som de “Deus Tem Um Plano”, na voz de Wesley Safadão, junto do cantor Clovis. A equipe do artista fez um comunicado explicando a ausência de Safadão dos palcos.