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Saúde

Mãe de Wesley Safadão pede orações aos fãs pela saúde do filho

Cantor foi diagnosticado com hérnia de disco, na última quarta-feira (29). Desde então, Safadão cancelou sua agenda de shows
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 11:21

Wesley Safadão tem Twitter hackeado
Wesley Safadão está com hérnia de disco Crédito: FramePhoto/Folhapress
Após Wesley Safadão ter sido diagnosticado com hérnia de disco, na última quarta-feira (29), o cantor apresentou uma piora em seu quadro de saúde e teve que cancelar a agenda de apresentações. Diante desta situação, a mãe do artista, Dona Bil, foi para as redes sociais pedir orações pela saúde do filho.
Através do Instagram, a mãe do cantor postou dois vídeos chorando. Emocionada e sem dizer nenhuma palavra, Dona Bil escreveu algumas frases pedindo oração aos fãs pelo estado que o filho se encontra.
“Boa tarde. Entrego a recuperação do meu filho nas mãos de Deus. Deus sabe que ele ama cantar e encantar. Peço oração para a saúde dele a todos os fãs, amigos e familiares. Que logo ele possa estar de volta aos palcos fazendo o que ele ama fazer, cantar e encantar”, escreveu no storie.
Dona Bil ainda postou um vídeo chorando ao som de “Deus Tem Um Plano”, na voz de Wesley Safadão, junto do cantor Clovis. A equipe do artista fez um comunicado explicando a ausência de Safadão dos palcos.
“Após sentir novas dores na coluna e dormência nas pernas na manhã desta quarta-feira (29), Wesley Safadão precisará ser afastado temporariamente dos palcos, por orientação médica. Sendo assim, ‘diagnosticado com hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas dentro deste canal’ Segundo o staff do cantor, “ele permanecerá de repouso até uma nova avaliação médica”.

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