Mãe de Kayky Brito celebra recuperação do filho um ano após atropelamento

Kayky Brito é atropelado no Rio; estado de saúde é gravíssimo Crédito: Reprodução/Instagram

Um ano após o acidente que quase tirou a vida do artista, sua mãe relembrou os momentos difíceis e comemorou sua recuperação. "Não poderia deixar de agradecer esse dia. Passamos por tantas turbulências, mas Deus infinitamente nos abençoa todos os dias. Obrigada meu Pai por nos trazer de volta a vida", escreveu ela em um post no Instagram que trazia fotos de Kayky.

Sandra ainda aproveitou a publicação para declarar todo o seu amor pelo filho. "A força do meu filho nos motiva todos os dias. Estamos juntos pra sempre Kayky. Na alegria e na tristeza... Obrigada por todas as orações... Somos eternamente gratos. Te amo."