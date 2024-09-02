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Comemoração

Mãe de Kayky Brito celebra recuperação do filho um ano após atropelamento

Um ano após Kayky Brito ser atropelado, Sandra Brito, mãe do ator, celebrou a sua recuperação.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 14:31

Kayky Brito é atropelado no Rio; estado de saúde é gravíssimo
Kayky Brito é atropelado no Rio; estado de saúde é gravíssimo Crédito: Reprodução/Instagram
Um ano após o acidente que quase tirou a vida do artista, sua mãe relembrou os momentos difíceis e comemorou sua recuperação. "Não poderia deixar de agradecer esse dia. Passamos por tantas turbulências, mas Deus infinitamente nos abençoa todos os dias. Obrigada meu Pai por nos trazer de volta a vida", escreveu ela em um post no Instagram que trazia fotos de Kayky.
Sandra ainda aproveitou a publicação para declarar todo o seu amor pelo filho. "A força do meu filho nos motiva todos os dias. Estamos juntos pra sempre Kayky. Na alegria e na tristeza... Obrigada por todas as orações... Somos eternamente gratos. Te amo."
Kayky Brito foi atropelado no dia 2 de setembro de 2023, enquanto atravessava a rua na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ator ficou internado em estado gravíssimo após ser diagnosticado com politraumatismo, mas conseguiu se recuperar após 27 dias no hospital e um longo tratamento com fisioterapia.

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