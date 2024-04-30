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Voltando aos poucos

Kayky Brito reaparece para atualizar processo de recuperação

O ator usou suas redes sociais na tarde de ontem para atualizar os fãs sobre seu processo de recuperação.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 11:40

Kayky Brito, 36, usou suas redes sociais na tarde de ontem para atualizar os fãs sobre seu processo de recuperação após ficar um tempo afastado da web.
O ator publicou um vídeo no perfil de seu Instagram enquanto pedalava de bicicleta.
Há oito meses, ele foi atropelado ao deixar um quiosque na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que o deixou em coma e com traumatismo craniano na UTI.
Kayky Brito recebeu alta da UTI e já interage com a família, segundo boletim médico
Kayky Brito recebeu alta da UTI e já interage com a família, segundo boletim médico Crédito: [email protected]
Após dois meses internado, ele teve alta e passou a se recuperar em casa.
Ele disse que está melhor a cada dia e que segue com seu tratamento, e que andar de bike lhe faz muito bem e não o machuca.
Recuperação: "Eu imagino que muita gente deve estar perguntando: 'Pô, Kayky, sumiu! Está tudo bem?'. Eu estou bem, graças a Deus, estou me recuperando mentalmente e fisicamente. Por exemplo, agora, no ato de pedalar, estou pedalando, mas parei para falar com vocês porque eu acho que eu devo muita parte da minha vida a vocês".
Cicatrizes: "Então, vamos lá, esses dois parafusos gigantes que eu estou no quadril, não doem no meu ato de pedalar. O que dói agora é apoiar a mão no guidão, esse cotovelo, por causa dessa cicatriz aqui, acho que não dá para ver muito. Esses, sei lá, 50 pontos que eu levei? Desculpa, doutor, se errei na matemática".
Exercícios: "Estou me recuperando aos poucos, estou voltando. Tenho pedalado, que é um ato que eu gosto bastante, quando termino esse exercício me sinto muito bem. Graças a Deus estou com vida, podendo conversar com vocês. Deus é bom o tempo todo", completou.

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