Luciana Gimenez é internada com pneumonia em São Paulo

Luciana Gimenez Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

Luciana Gimenez, 54, está com pneumonia. Em suas redes sociais, a apresentadora informou aos fãs que está internada em observação no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Após testar negativo para Covid e dengue, a apresentadora do Superpop (RedeTV!) estava se recuperando em casa, mas voltou ao hospital com sintomas respiratórios.

"Estou doente há 12 dias, já tinha feito teste de várias coisas e achei que ia melhorar, como a gente sempre acha. Mas não estava conseguindo ficar de boa em casa, voltei ao hospital e estou com pneumonia. Está desvendado o mistério", disse Gimenez.