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Luciana Gimenez é internada com pneumonia em São Paulo

Doente há 12 dias, apresentadora testou negativo para Covid e dengue antes de diagnóstico ser fechado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 08:15

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Luciana Gimenez Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Luciana Gimenez, 54, está com pneumonia. Em suas redes sociais, a apresentadora informou aos fãs que está internada em observação no hospital Albert Einstein, em São Paulo.
Após testar negativo para Covid e dengue, a apresentadora do Superpop (RedeTV!) estava se recuperando em casa, mas voltou ao hospital com sintomas respiratórios.
"Estou doente há 12 dias, já tinha feito teste de várias coisas e achei que ia melhorar, como a gente sempre acha. Mas não estava conseguindo ficar de boa em casa, voltei ao hospital e estou com pneumonia. Está desvendado o mistério", disse Gimenez.
Apesar de doente, a apresentadora aparentou estar bem-humorada e mostrou aos fãs os luxos do hospital. "Tem até doce, quem disse que no hospital a gente não come guloseimas? Já até me animei!", falou, mostrando seu pijama. "O look de milhões", brincou ela.

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