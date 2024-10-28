Mãe de João Rebello desabafa sobre morte do filho a tiros: 'A vida está me destruindo'

João Rebello, ator e DJ morto a tiros em Trancoso, na Bahia, ao lado de sua mãe, Maria Crédito: Reprodução/Instagram/@rebellomaria

Maria Rebello, mãe de João Rebello, DJ e ex-ator mirim da Globo que morreu a tiros, publicou um desabafo em seu Instagram neste domingo, 27, em que o corpo do homem de 45 anos foi sepultado.

"Hoje faz cinco anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho! O que aconteceu? O sorriso da família de repente virou pranto! A vida está me destruindo de quando em quando... Meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos!", escreveu.

A mãe de João Rebello ainda fez críticas à região de Trancoso, em Porto Seguro, na Bahia, onde ele morreu. Segundo ela, a polícia civil da Bahia teria indicado que a investigação indica que não haveria envolvimento da vítima com atividades criminosas.

O Estadão buscou contato com a polícia civil da Bahia a respeito do caso, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.