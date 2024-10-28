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  • Mãe de João Rebello desabafa sobre morte do filho a tiros: 'A vida está me destruindo'
Luto

Mãe de João Rebello desabafa sobre morte do filho a tiros: 'A vida está me destruindo'

Jovem foi sepultado neste domingo, 27, mesmo dia em que se completam cinco anos da morte do tio, Jorge Fernando
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 08:14

João Rebello, ator e DJ morto a tiros em Trancoso, na Bahia, ao lado de sua mãe, Maria
João Rebello, ator e DJ morto a tiros em Trancoso, na Bahia, ao lado de sua mãe, Maria Crédito: Reprodução/Instagram/@rebellomaria
Maria Rebello, mãe de João Rebello, DJ e ex-ator mirim da Globo que morreu a tiros, publicou um desabafo em seu Instagram neste domingo, 27, em que o corpo do homem de 45 anos foi sepultado.
"Hoje faz cinco anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho! O que aconteceu? O sorriso da família de repente virou pranto! A vida está me destruindo de quando em quando... Meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos!", escreveu.

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A mãe de João Rebello ainda fez críticas à região de Trancoso, em Porto Seguro, na Bahia, onde ele morreu. Segundo ela, a polícia civil da Bahia teria indicado que a investigação indica que não haveria envolvimento da vítima com atividades criminosas.
O Estadão buscou contato com a polícia civil da Bahia a respeito do caso, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.
Confira a íntegra da publicação de Maria, mãe de João Rebello.

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