Mãe de Angus Cloud publica vídeo de audição do filho para a série 'Euphoria'

A mãe de Angus Cloud, ator que morreu no final de julho aos 25 anos, publicou em suas redes sociais o vídeo de audição do filho para integrar o elenco da série Euphoria da HBO Max. O ator deu vida ao personagem Frezco. Lisa Cloud diz que recebeu o vídeo da diretora de casting responsável por escolher o ator para o papel.
"Acabei de receber de Jennifer Venditti (diretora de casting que escolheu o ator para o papel em Euphoria), que procurou Angus no Brooklyn. É a primeira fita dele. Depois que isso foi visto pelos criadores da Euphoria, ele foi convidado a interpretar Fezco. Realmente capturou o espírito extraordinário do meu filho", escreveu Lisa.
A audição de Cloud tem duração de seis minutos. Ao longo do vídeo, o jovem que na época tinha 19 anos, fala sobre a sua perspectiva de mundo, e explica sua filosofia sobre amizade, amor e gratidão.