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Lil Tay: rapper afirma estar viva e diz que post confirmando morte foi feito por hacker

Publicação no Instagram afirmava que ela e o irmão estavam mortos. ‘Eu quero deixar claro que meu irmão e eu estamos seguros e vivos’, disse em comunicado ao ‘TMZ
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 09:15

Lil Tay
Lil Tay Crédito: Reprodução/Instagram/@liltay
A rapper e influenciadora Lil Tay afirmou ao site TMZ que está "segura e viva". A jovem de 14 anos teve a morte confirmada por meio de um post no Instagram na última quarta-feira, 9.
A publicação, que já não está mais disponível, lamentava a morte de Lil Tay e de seu irmão Jason Tian, de 19 anos. Segundo a artista, ele também está vivo. Ela alega que o post foi feita por um hacker que teria invadido seu perfil.
"Eu quero deixar claro que meu irmão e eu estamos seguros e vivos, mas estou completamente de coração partido e lutando para encontrar as palavras certas para dizer", disse ela em um comunicado enviado pela família ao tabloide americano.
"Foram 24 horas muito traumatizantes. Durante todo o dia de ontem, fui bombardeada com intermináveis ligações comoventes e com o choro de entes queridos enquanto tentava resolver essa bagunça", continuou.
Ela ainda explicou: "Minha conta do Instagram foi comprometida por terceiros e usada para espalhar desinformação e rumores chocantes sobre mim, a ponto de até meu nome estar errado. Meu nome legal é Tay Tian, não 'Claire Hope'".
De acordo com o TMZ, ainda não está claro por que Lil Tay demorou mais de 24 horas para esclarecer a situação, recuperar sua conta e retirar a publicação do ar.
O que aconteceu com Lil Tay?
Lil Tay ganhou fama no Instagram em 2018, aos 9 anos, ao viralizar com suas músicas de rap e vídeos de ostentação, acompanhada de notas de dinheiro e carros caros.
Desde então, a artista passou por algumas polêmicas familiares, como uma batalha de custódia entre os pais. Em 2021, seu irmão, Jason, chegou a criar uma campanha de financiamento no portal GoFundMe, alegando que o pai de Tay teria abusado a filha física e mentalmente.
Na última quarta-feira, 9, um comunicado foi divulgado no perfil oficial da jovem afirmando que ela e Jason teriam morrido. O post lamentava o suposto ocorrido e dizia: "Nós não temos palavras para expressar esta insuportável perda e indescritível dor. Este ocorrido foi totalmente inesperado e nos deixou em choque. A morte de seu irmão acrescenta uma dor ainda mais profunda".
Lil Tay não postava em suas redes sociais há cinco anos. O ex-empresário de Tay, Henry Tsang, não chegou a confirmar ou negar a morte da artista. "Dadas as complexidades das circunstâncias atuais, estou em um ponto em que não posso confirmar ou descartar definitivamente a legitimidade da declaração emitida pela família", disse ao portal The Daily Beast.
Já a polícia de Los Angeles também foi procurada pela imprensa norte-americana e, segundo o The Mirror, não havia registros policiais da morte dos irmãos. Foi então que, nesta quinta-feira, 10, Lil Tay veio a publicar negar a sua morte e a do irmão.

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