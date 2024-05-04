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Rio de Janeiro

Madonna retorna de máscara para ensaio no palco em Copacabana

Com uma roupa preta e balaclava verde cobrindo o rosto, cantora interagiu com as milhares de pessoas que acompanharam o ensaio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 07:43

Madonna retorna de máscara para ensaio no palco em Copacabana
Madonna usou uma máscara no ensaio Crédito: Pilar Olivares/Reuters/Folhapress
Madonna voltou a ensaiar nesta sexta-feira no palco da praia de Copacabana, onde fará show no sábado (4) para mais de 1,5 milhão de pessoas, segundo estimativa da organização do evento.
Com uma roupa preta e balaclava verde cobrindo o rosto, assim como havia feito na passagem de som de quinta (2), Madonna interagiu com as milhares de pessoas que acompanham o ensaio na areia e na orla.
"Vocês entendem?", arriscou Madonna, em português.
"Come on, Rio. Oh, yes, Rio de Janeiro", emendou a artista, para delírio dos fãs.
No fim da tarde, fãs comemoraram quando subiu ao palco uma pessoa com cabelos louros, ensaiando com dançarinos e marcando passos no palco. A assessoria do show informou, no entanto, que tratava-se de um dublê.
Por volta das 19h10, Madonna mascarada subiu ao palco e ensaiou "Live to Tell". Nos telões, apareceram mais uma vez os rostos de artistas brasileiros e internacionais que tiveram o vírus HIV, como Cazuza, Betinho e Renato Russo.
Às 19h30, Pabllo Vittar ensaiou alguns passos no palco e foi celebrada pelo público. Pabllo fará participação no show.
Quando "La Isla Bonita" tocou e Madonna surgiu tocando violão, o público comemorou mais uma vez. Ela ensaiou ainda "Express Yourself".
As canções são ensaiadas aos poucos. Ao fim de cada música, cantora e equipe saem de cena e conversam entre si. A iluminação do palco e as torres de som também são testadas nesta sexta.

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