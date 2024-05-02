Madonna pede para aprovar figurino de Anitta antes do show em Copacabana

Madonna e Anitta Crédito: Reprodução/Instagram

A presença de Anitta no show de Madonna neste sábado (4) teria que ser surpresa até momentos antes da apresentação só que a participação da brasileira é dada como certa pela equipe de produção instalada no Copacabana Palace. A reportagem apurou que Madonna convidou a intérprete de "Downtown" para participar da "The Celebration Tour".

Anitta vai subir ao palco para avaliar os dançarinos em uma espécie de "concurso de dança" durante a performance da música "Vogue". Donatella Versace, Salma Hayek e Ricky Martin já foram alguns dos convidados para esse número do quarto ato do espetáculo [são sete], chamado Ballroom.

Conhecida por acompanhar de perto toda a produção envolvendo os shows, Madonna teria feito uma exigência para Anitta. A cantora norte-americana pediu para ver o figurino da brasileira antes do show, e ainda avisou que poderia aprovar ou vetar o look.