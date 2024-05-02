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Show

Madonna pede para aprovar figurino de Anitta antes do show em Copacabana

Cantora é conhecida por acompanhar de perto toda a produção envolvendo as suas apresentações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 07:52

Madonna e Anitta
Madonna e Anitta Crédito: Reprodução/Instagram
A presença de Anitta no show de Madonna neste sábado (4) teria que ser surpresa até momentos antes da apresentação só que a participação da brasileira é dada como certa pela equipe de produção instalada no Copacabana Palace. A reportagem apurou que Madonna convidou a intérprete de "Downtown" para participar da "The Celebration Tour".
Anitta vai subir ao palco para avaliar os dançarinos em uma espécie de "concurso de dança" durante a performance da música "Vogue". Donatella Versace, Salma Hayek e Ricky Martin já foram alguns dos convidados para esse número do quarto ato do espetáculo [são sete], chamado Ballroom.
Conhecida por acompanhar de perto toda a produção envolvendo os shows, Madonna teria feito uma exigência para Anitta. A cantora norte-americana pediu para ver o figurino da brasileira antes do show, e ainda avisou que poderia aprovar ou vetar o look.
Procurada, a assessoria de Anitta não respondeu. Desde março, quando o show da Madonna foi anunciado, surgiram os primeiros boatos sobre a participação da funkeira e seus representantes chegaram a negar que ela participaria da apresentação por causa de um compromisso no exterior. Por essa suposta negativa, outros nomes como Pabblo Vittar e Ludmilla também foram cogitados e ainda não descartados pela produção de Madonna.

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