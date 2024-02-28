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Luma de Oliveira fala sobre beleza real após críticas ao filho; Thor decide acionar Justiça

Empresário pretende processar autores de ataques; comentários vieram após foto do nascimento de neto da atriz e de Eike Batista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 16:37

Luma de Oliveira defende Thor Batista após ataques à aparência do filho.
Luma de Oliveira defende Thor Batista após ataques à aparência do filho. Crédito: @lumadeoliveiraoficial via Instagram
A atriz Luma de Oliveira se pronunciou após a onda de ataques que seu filho, o empresário Thor Batista, recebeu por sua aparência física. Ele é o fruto do relacionamento da artista com o empresário Eike Batista. Nesta terça, 27, Thor informou que pretende processar os autores dos ataques.
Os comentários negativos vieram com um ensaio de fotos feito após o nascimento do filho do empresário, que também recebeu o nome de Thor. "Ontem meu primogênito foi duramente criticado nas mídias por não estar com a aparência padrão feita em alguns consultórios que deixam os rostos devidamente inflados como é considerado bonito hoje em dia", iniciou Luma em um story no Instagram.
A atriz criticou procedimentos estéticos, dizendo que o resultado deixa pessoas "com uma única expressão". "Só para lembrar que ainda existem pessoas como eu, que preferem as marcas ao redor dos olhos, mas que permitem ter expressão no olhar", escreveu.
Ela ainda descreveu sua preferência por uma "beleza real". "[Pessoas] que se satisfazem com batom vermelho e não querem ter os dentes como teclado de piano, milimetricamente ajustados. Com sobrancelhas que poderiam estar melhores, aliás, como todo o rosto poderia estar, mas que me distanciariam muito de mim", disse.
Na terça, Thor publicou uma nota de repúdio, informando que pretende processar os autores dos ataques. "É importante ressaltar que a internet não é uma terra sem lei. A liberdade de expressão é um direito, mas não pode servir de escudo para ações difamatórias, abusivas ou ilegais. A cultura do cancelamento, que busca destruir reputações, é um veneno para nossa sociedade e nossa missão é enfrentar essa onda de hostilidade com a seriedade que a situação exige", diz um trecho do comunicado.

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