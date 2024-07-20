Lulu Santos receberá prêmio especial do Grammy Latino

Lulu Santos foi um dos artistas escolhidos para serem homenageados na edição deste ano do Grammy Latino. O artista vai receber o prêmio na categoria "excelência musical", anunciou a organização da premiação na quinta, 18.

A entrega da homenagem acontece no dia 10 de novembro, antes da premiação oficial.

O cantor Lulu Santos Crédito: Reprodução/Instagram

"Talentoso músico, cantor e compositor. Lulu se destacou ao longo de mais de cinco décadas de carreira abraçando diversos estilos e gêneros.

Inovador e criativo, Lulu encontrou novas sonoridades com seu talento e se posicionou como uma das grandes figuras do cenário musical brasileiro", anunciou a academia nas redes sociais.