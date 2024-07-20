Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Lulu Santos receberá prêmio especial do Grammy Latino

Cantor foi um dos escolhidos para receber homenagem, que acontecerá antes da premiação oficial
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 11:05

Lulu Santos foi um dos artistas escolhidos para serem homenageados na edição deste ano do Grammy Latino. O artista vai receber o prêmio na categoria "excelência musical", anunciou a organização da premiação na quinta, 18.
A entrega da homenagem acontece no dia 10 de novembro, antes da premiação oficial.
O cantor Lulu Santos
O cantor Lulu Santos Crédito: Reprodução/Instagram
"Talentoso músico, cantor e compositor. Lulu se destacou ao longo de mais de cinco décadas de carreira abraçando diversos estilos e gêneros.
Inovador e criativo, Lulu encontrou novas sonoridades com seu talento e se posicionou como uma das grandes figuras do cenário musical brasileiro", anunciou a academia nas redes sociais.
No dia 21 de setembro, Lulu será uma das atrações do Rock In Rio no mesmo dia de Ivete Sangalo, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Glória Groove e Duda Beat no palco Sunset. Ainda há ingressos disponíveis para o dia dedicado exclusivamente a artistas brasileiros.

Veja Também

Lulu Santos reaparece após se recuperar de 'combo de doenças'

Música de Rita Lee levou Lulu Santos a conhecer o marido

Lulu Santos chega aos 70 com sólida turnê de relevância pop

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados