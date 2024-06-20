Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De volta

Lulu Santos reaparece após se recuperar de 'combo de doenças'

Após internação, Lulu Santos está bem e posta vídeo nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 13:55

Lulu Santos é diagnosticado com dengue
Lulu Santos se recupera de dengue Crédito: Reprodução/Instagram/@lulusantosoficial/@clebson.teixeira
Lulu Santos passou por um momento conturbado após ser diagnosticado com gripe, gastroenterite e dengue, quase que simultaneamente. Recuperado, o cantor reapareceu nas redes sociais, nesta quarta-feira, 19, em um vídeo em que conta como foi esse período e agradece ao carinho dos fãs.
"Estou aqui hoje exclusivamente para agradecer pela quantidade de mensagens de carinho, de conforto e de melhoras que eu recebi, por ocasião desse combo de doenças que eu tive. Foi estranho, foi duro, mas teria sido muito mais difícil sem esse carinho, sem essa vibração positiva, sem esse querer estar junto e bem", declarou.
Na legenda, ele ainda completou escrevendo: "Obrigado pelo carinho, pessoal! Estamos de volta!"
Os fãs do artista rapidamente passaram a comentar no post, mandando mensagens positivas para o artista: "Graças a Deus que você está bem! Viva nosso rei", disse um. "Feliz pela sua recuperação", escreveu outro. "Que maravilhoso você estar bem!", falou um terceiro.

A INTERNAÇÃO

No dia 8 de junho, Lulu Santos foi internado na Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro, onde foi diagnosticado com Influenza A e gastroenterite. Por conta disso, ele chegou a cancelar dois shows, um no Festival João Rock, em Ribeirão Preto (SP) e outro no Festival Salve o Sul, que aconteceu em São Paulo.
O cantor recebeu alta dois dias depois, mas foi surpreendido ao ser diagnosticado com dengue. Pela segunda vez, ele desmarcou seus compromissos, remarcando shows que tinha em Sorocaba e Campinas para o mês de outubro.
Em meio aos problemas de saúde, Lulu assumiu que não havia se vacinado contra a gripe e fez um alerta para seus seguidores: "Quando pensei 'ah, acho que devia ter vacinado', três dias depois contraí essa doença, que já dura sete dias e os últimos três [dias] passei internado. Não desejo isso a ninguém. Então, não façam como eu. Vão ao seu posto de vacinação e tomem as vacinas. Tomem todas as vacinas. Elas salvaram a humanidade".

Veja Também

Após internação por conta de gastroenterite e influenza, Lulu Santos é diagnosticado com dengue

Lulu Santos passa mal e é internado no Rio de Janeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados