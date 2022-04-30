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Música

Luiza, da dupla com Maurílio, anuncia carreira solo e volta aos palcos

Cantor sertanejo morreu em dezembro de 2021, após sofrer três paradas cardíacas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 16:29

Com a morte de Maurílio , Luiza segue em carreira solo
Com a morte de Maurílio , Luiza segue em carreira solo Crédito: Divulgação
Luiza Martins, da dupla com Maurílio, anunciou neste sábado (30) pelo Instagram que voltará aos palcos em carreira solo. Ela não fazia shows desde que o cantor sertanejo morreu no fim de dezembro do ano passado, após sofrer três paradas cardíacas em decorrência de uma tromboembolia pulmonar. Ele tinha 28 anos.
"Aqui se reinicia uma história. A minha história. Vocês que me acompanham sabem de tudo que passei nos últimos tempos, e quase, quase mesmo, me perdi de mim. Compreensível. Tenho muito respeito pela minha dor, porque ela é real. Eu tinha duas escolhas, ou passava por cima dela, e fingia que nada tinha acontecido, e em algum momento ela me derrubaria, ou eu enfrentava ela, e aprendia a conviver", dizia a mensagem.
Luiza anunciou que fará uma apresentação ainda na próxima semana. "Eu vou pisar num palco pela primeira vez depois de tudo, e depois também de um longo tempo de pandemia, onde fizemos pouquíssimos shows. Com a benção de Deus, com a ajuda da espiritualidade e do universo, das boas energias, eu tô voltando. E eu tô muito feliz por isso", escreveu.

MORTE DO MÚSICO

Maurílio teve um mal-estar durante a gravação de um DVD, em Goiânia, no dia 15 de dezembro, e após sofrer três paradas cardíacas foi internado no Hospital Jardim América, mas foi transferido ao Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) após apresentar "estabilidade clínica". ​
Um dia após a transferência do cantor, a mãe Odaisa Delmonte compartilhou um registro ao lado do filho em seu perfil no Instagram torcendo por sua recuperação. "Saudades do seu sorriso e do seu abraço. Acorda, filho, estamos te esperando", escreveu na legenda.
Após o incidente com o cantor, a Work Show, escritório que cuida das apresentações da dupla, divulgou um comunicado sobre o cancelamento de dois shows que eles fariam, nos dias 17 e 18 de dezembro, nas cidades de Sorriso e Glória dOeste, ambas no Mato Grosso.
A morte de Maurílio foi anunciada tarde do dia 29 de dezembro. Luiza passou duas semanas fora das redes sociais depois da morte do músico. Ao voltar, ela agradeceu o carinho dos fãs.

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