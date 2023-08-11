Luísa Sonza canta 'amores que deram errado' em novo disco 'Escândalo Íntimo'

Luisa Sonza se apresenta no palco Sunset do Rock in Rio 2022 Crédito: Cristiane Mota /Fotoarena/Folhapress

Na última quarta-feira, 9, a cantora Luísa Sonza anunciou o nome e capa de seu próximo trabalho: Escândalo Íntimo. O disco, que estreia no próximo dia 29, é o terceiro álbum de estúdio da artista.

"Esse álbum é longo, e como é! É uma longa história Me doeu tanta coisa por tanto tempo e agora tudo do meu eu mais íntimo vai estar aí, pra todo mundo ver e escutar", contou.

Luísa já vinha dando dicas de seu próximo trabalho nas redes sociais. "[Esse próximo disco] é a coisa mais linda que eu poderia ter feito por mim", escreveu em julho.