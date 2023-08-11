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Música

Luísa Sonza canta 'amores que deram errado' em novo disco 'Escândalo Íntimo'

Artista lançará seu terceiro disco no dia 29; para Sonza, o trabalho é ‘uma autoanálise de um relacionamento abusivo’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 09:43

Luisa Sonza se apresenta no palco Sunset do Rock in Rio 2022
Luisa Sonza se apresenta no palco Sunset do Rock in Rio 2022 Crédito: Cristiane Mota /Fotoarena/Folhapress
Na última quarta-feira, 9, a cantora Luísa Sonza anunciou o nome e capa de seu próximo trabalho: Escândalo Íntimo. O disco, que estreia no próximo dia 29, é o terceiro álbum de estúdio da artista.
"Esse álbum é longo, e como é! É uma longa história Me doeu tanta coisa por tanto tempo e agora tudo do meu eu mais íntimo vai estar aí, pra todo mundo ver e escutar", contou.
Luísa já vinha dando dicas de seu próximo trabalho nas redes sociais. "[Esse próximo disco] é a coisa mais linda que eu poderia ter feito por mim", escreveu em julho.
O álbum, que foi parcialmente feito nos Estados Unidos e envolveu o produtor americano Timbaland, será lançado pouco antes do show da artista no festival The Town. Em outro post nesta última semana, Sonza mostrou parte do setlist de sua apresentação e já indicou novas faixas de Escândalo Íntimo, como Penhasco 2.

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