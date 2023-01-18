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Crime

Ludmilla responde a novo ataque racista: 'Cansada'

A cantora não poupou palavras para responder ao ser chamada de "macaca" por um perfil na rede social.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 19:39

Ludmilla foi alvo de ataques racistas mais uma vez nesta quarta, 18. Porém, no Twitter, a cantora não poupou palavras para responder ao ser chamada de "macaca" por um perfil na rede social.
A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla foi alvo de ataques racistas Crédito: Instagram/@ludmilla
"Ludmilla macaca flopada, hablo mismo", escreveu a conta identificada como Aurora Elegante. A artista retuitou a publicação e lembrou da recente lei assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que equipara a injúria racial ao crime de racismo. "Agora que o presidente assinou a lei que enquadra injúria racial ao crime de racismo, eles vão ter o que merecem. Cansada dessa porr* já!", disparou Ludmilla.
Em apoio à cantora, manifestações de indignação ao ocorrido e de carinho tomaram conta dos comentários, além de prints da publicação para servirem de prova. "42 pessoas curtiram o tuíte e deveriam rodar também", destacou uma internauta sobre as pessoas que curtiram o post racista. "Ludmila é a mais bela, a mais talentosa, a mais bonita, a mais sincera, a mais educada, a mais familiar que eu já conheci no meio da música brasileira, por isso que ela merece todo o meu respeito", escreveu outra.
Essa não foi a primeira vez que a artista carioca sofreu com ofensas deste tipo. No início de 2017, o apresentador Marcão do Povo, na época contratado pela Record TV, a chamou de "macaca", sendo processado tempos depois. Antes, durante uma cobertura do carnaval em 2016, a socialite Val Marchiori disse que o cabelo de Ludmilla estava "parecendo um Bombril", enquanto a cantora desfilava pela escola de samba Salgueiro.

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