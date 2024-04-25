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12h de festa

Ludmilla recebe famosos em festa de 29 anos

Lud comemorou seus 29 anos na madrugada desta quinta-feira (25) num beach club do Rio de Janeiro.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 10:02

A cantora Ludmilla celebrou seus 29 anos na madrugada desta quinta-feira (25) num beach club no Rio de Janeiro. A festança, com duração de 12 horas, iria até 10h desta quinta com uma festa na piscina já com o dia claro.
Nomes como Jojo Todynho, Bárbara Labres, Lucas Buda, Romário, Gio Ewbank e Camila Queiroz marcaram presença na casa noturna.
Só havia duas recomendações para o evento. Não usar celulares e ir de preto. A temática da celebração foi voltada para a turnê que ela fará em breve: 'Ludmilla in the House".
Ludmilla recebe famosos em festa de 29 anos
Ludmilla recebe famosos em festa de 29 anos Crédito: Divulgação Instagram
A artista esteve na última semana no Coachella, tradicional festival dos Estados Unidos, e se tornou a primeira artista afro-latina ao subir ao palco principal do evento.
Foi por lá também que ela entrou numa polêmica ao ser acusada de intolerância religiosa após deixar a mensagem no telão: '"Só Jesus expulsa o Tranca Rua das pessoas".

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