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BBB 22

Ludmilla lamenta saudades de Brunna Gonçalves em dia de gravação no Projac

A cantora já está sofrendo o que os parceiros e demais familiares de confinados do "BBB" sofrem. A cantora desabafou sobre as saudades que está sentindo da esposa, Brunna Gonçalves, confinada na edição 22
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 19:52

A cantora Ludmilla
Em seus Stories do Instagram, a cantora mostra todo o cansaço após ter passado quase a madrugada inteira de olho no pay-per-view, acompanhando a esposa na festa de boas-vindas aos confinados do reality Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla
Ludmilla já está sofrendo o que os parceiros e demais familiares de confinados do "BBB" sofrem. A cantora desabafou sobre as saudades que está sentindo da esposa, Brunna Gonçalves, confinada na edição que estreou na segunda-feira (17), e ainda lamentou o fato de ter que gravar no Projac e estar 'tão perto e tão longe' da amada.
Em seus Stories do Instagram, a cantora mostra todo o cansaço após ter passado quase a madrugada inteira de olho no pay-per-view, acompanhando a esposa na festa de boas-vindas aos confinados do reality. "Agora tenho que me arrumar para ir ao Projac de novo gravar o 'The Voice+'. Será que isso foi uma trama que o Boninho fez, cara? Porque eu tenho que ir para o Projac todo dia, ficar tão perto e não poder fazer nada. Para eu morrer de saudade dela?", questiona a artista. Por fim, a artista desabafa sobre a distância de Brunna: "olha, a vida da esposa de participante do BBB não é fácil".
No primeiro dia na casa mais vigiada do país, Brunna revelou como foi a despedida de Ludmilla. A dançarina explica que preferiu se isolar logo no início de janeiro, por medo de contrair a nova variante da covid. "Eu estou morrendo. Nunca ficamos tanto tempo separadas. A gente é muito grudada, demais. O tempo todo juntas. A gente se despediu no começo de janeiro, por causa dessa pandemia de covid, eu estava com muito medo, e ela tinha show para fazer. Eu já tinha parado de fazer show faz tempo. Então, eu me isolei num quarto", detalha.
Vale lembrar que três participantes da edição foram diagnosticados com covid-19 e só entrarão na casa depois: Arthur Aguiar, Linn da Quebrada e Jade Picon. Todos estão assintomáticos e se juntam aos demais participantes em data ainda não informada pela emissora.

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