Ludmilla lamenta saudades de Brunna Gonçalves em dia de gravação no Projac

Em seus Stories do Instagram, a cantora mostra todo o cansaço após ter passado quase a madrugada inteira de olho no pay-per-view, acompanhando a esposa na festa de boas-vindas aos confinados do reality Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla

Ludmilla já está sofrendo o que os parceiros e demais familiares de confinados do "BBB" sofrem. A cantora desabafou sobre as saudades que está sentindo da esposa, Brunna Gonçalves, confinada na edição que estreou na segunda-feira (17), e ainda lamentou o fato de ter que gravar no Projac e estar 'tão perto e tão longe' da amada.

Em seus Stories do Instagram, a cantora mostra todo o cansaço após ter passado quase a madrugada inteira de olho no pay-per-view, acompanhando a esposa na festa de boas-vindas aos confinados do reality. "Agora tenho que me arrumar para ir ao Projac de novo gravar o 'The Voice+'. Será que isso foi uma trama que o Boninho fez, cara? Porque eu tenho que ir para o Projac todo dia, ficar tão perto e não poder fazer nada. Para eu morrer de saudade dela?", questiona a artista. Por fim, a artista desabafa sobre a distância de Brunna: "olha, a vida da esposa de participante do BBB não é fácil".

No primeiro dia na casa mais vigiada do país, Brunna revelou como foi a despedida de Ludmilla. A dançarina explica que preferiu se isolar logo no início de janeiro, por medo de contrair a nova variante da covid. "Eu estou morrendo. Nunca ficamos tanto tempo separadas. A gente é muito grudada, demais. O tempo todo juntas. A gente se despediu no começo de janeiro, por causa dessa pandemia de covid, eu estava com muito medo, e ela tinha show para fazer. Eu já tinha parado de fazer show faz tempo. Então, eu me isolei num quarto", detalha.