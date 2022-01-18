Natália romantiza escravidão no "BBB22", e web diz sentir falta de Lumena

Natalia Deodato, 22, participante do grupo "Pipoca" do "Big Brother Brasil 22", tem sido criticada nas redes sociais por romantizar a escravidão dizendo, em uma conversa à mesa com outros brothers, que os negros foram escravizados no Brasil porque eram mais "eficientes e fortes".

"Eu sou preta, realmente tem a história que a gente veio como escravo. Por quê? Porque a gente era forte. Por que a gente veio como escravo? Porque a gente era bom no que a gente fazia. Se colocasse uma outra pessoa para fazer aquilo (trabalho escravo), não conseguiria", afirmou Natália.

Muitos internautas pediram para chamar a Lumena Aleluia ("BBB 21") para ressignificar o que é racismo para Natália e criaram até memes com a foto da ex-"BBB". "A essa altura, a Lumena já estaria ressignificando essa Natália ai lindamente", escreveu uma usuária do Twitter. "Que falta faz a Lumena para colocar a Natália no lugar dela", comenta outro usuário.

Natália, do "BBB 22": polêmicas sobre escravidão Crédito: Reprodução/Rede Globo

Até Lumena publicou no Instagram um vídeo engraçado batendo em uma porta para tentar falar com Natália e dizendo que não vai colocar o dedo na cara dela. "Eu tentando conversar com a Natália para ressignificar a informação que ela trouxe pois é falsa", escreveu Lumena. A ex-"BBB" ainda perguntou: "Será que o Boninho me autoriza voltar para ter uma conversa com a Natália?"

Outros internautas que compararam Natália com Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, que diz que racismo é um termo inventado pela esquerda para promover a vitimização. "Natália vai sair do 'BBB' direto para a Fundação Palmares para ser assessora direta do presidente da fundação", comentou um internauta.

Um vereador de Porto Alegre, Matheus Gomes (PSOL), comentou que Natália reproduziu o mito do escravismo. "A história prova o contrário: a escolha do colonizador foi econômica e ideológica (racista). Por isso, a fala dela me lembrou outra coisa: o trabalho e a imigração europeia para o Brasil no período final da escravidão."

Uma internauta disse que Natália falou fake news e reclamou que nenhum outro participante retrucou mostrando que ela está errada. "A Natália falar que preto foi escravizado porque fazia o trabalho melhor e não ter uma pessoa dentro dessa casa para dar um fecho nessa fake news dela. Tempos difíceis nesse 'BBB'."