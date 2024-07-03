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Luciana Gimenez relembra foto íntima vazada: 'Achei que estava mandando para um ex'

Apresentadora narrou momento em que chegou a publicar imagem nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 13:28

Luciana Gimenez posta fotos “picantes” nas redes sociais
Luciana Gimenez posta fotos “picantes” nas redes sociais Crédito: Instagram/@lucianagimenez
A apresentadora Luciana Gimenez relembrou a ocasião em que uma foto íntima sua foi vazada. O episódio foi compartilhado durante sua participação no programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, com a presença de Kaysar e Carmo Dalla Vecchia nesta terça-feira, 2. Luciana contou que chegou a publicar a imagem nas redes sociais por engano.
O incidente aconteceu à época do surgimento do Instagram. "Eu nunca posei nua. Achei que estava mandando para um ex. Quando eu vi o negócio carregando, eu desliguei o celular", disse.
Luciana teve de esperar o celular ligar novamente para apagar a foto. A publicação aconteceu por volta das 4h, já que, à época, chegava em casa à 1h da manhã após apresentar o SuperPop, programa da RedeTV!. "Eu não quis ver se alguém tinha visto", afirmou.
Um tempo depois, Luciana foi abordada em uma festa por um homem que mencionou ter visto a imagem. "Eu só perguntei: 'Mas deu para tirar print?'. E ele respondeu que não", disse.
A apresentadora já deu outros detalhes sobre a vida íntima anteriormente. No ano passado, ela revelou que se identifica como demissexual.

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