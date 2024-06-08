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Luciana Gimenez fala sobre ser demissexual; entenda o termo

Trata-se de um espectro da sexualidade que condiciona a atração sexual ao envolvimento ou conexão emocional ou afetiva com o parceiro ou parceira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 08:42

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Luciana Gimenez fala sobre ser demissexual Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Luciana Gimenez voltou a falar sobre a demissexualidade, desta vez, em entrevista à revista Quem. Mas, o que significa o termo?
Trata-se de um espectro da sexualidade que condiciona a atração sexual ao envolvimento ou conexão emocional ou afetiva com o parceiro ou parceira.
"O que diferencia essa orientação é justamente o fato de que, em outros espectros, as pessoas conseguem sentir atração sexual por outras pessoas, sem que se importem com o grau de intimidade ou envolvimento", explicou Rosana Cibok, psicóloga cognitivo comportamental em entrevista ao Estadão.
"Eu tenho dificuldade com sexo casual. Tenho nada contra, mas tenho dificuldade. Uma vez alguém foi no programa (SuperPop) e falou que era demissexual. Falei: 'Sou eu'", afirmou Luciana Gimenez, ao revelar como se descobriu nessa condição.
Na entrevista publicada nesta sexta, 7, Luciana comentou que as pessoas costumam estranhar o termo. "Quando eu digo isso, o povo ri da minha cara. O que eu quis dizer é que eu sou uma pessoa que precisa ter algum sentimento para sair com alguém. Não é só: 'Vamos lá'", disse.
A apresentadora também comentou sobre a postagem que fez nas redes sociais, afirmando que o relacionamento aberto é o futuro. "A geração é outra, as pessoas são mais flexíveis, o povo não é tão ciumento. Acho que, no futuro, talvez as pessoas sejam mais livres para estar se quiserem", disse.

Iza e Giovanna Ewbank também se identificam com a demissexualidade

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, em 2022, Iza explicou que teve relações sexuais com poucas pessoas. "Demora muito para eu querer transar com alguém, só se eu tiver realmente uma conexão com a pessoa", disse. Em outro episódio no mesmo podcast, ao entrevistar o influenciador Álvaro Xaro, a apresentadora Giovanna Ewbank também abordou o assunto.
"O pior é que minha mãe falava para mim 'filha, você tem que curtir, você tem que sair'. Sabe o que a gente é? Como é mesmo?", questionou Giovanna. "Demissexual", respondeu o influenciador.
"É, sentimento. Você tem que ter sentimento para transar com a pessoa", completou.

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