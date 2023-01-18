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Saúde

Lucas Lucco cancela apresentações para repousar após diagnóstico de dengue

O anúncio foi feito pela equipe do artista nas redes sociais. "Lucas encontra-se em recuperação e, por recomendação médica, permanecerá em repouso", destaca a nota
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 14:43

Lucas Lucco voltará aos palcos quando se recuperar da dengue
Lucas Lucco voltará aos palcos quando se recuperar da dengue Crédito: Reinaldo Marques / Globo / Divulgação
Lucas Lucco estará ausente dos palcos nos próximos dias. Como confirmado pela equipe, na última terça-feira, 17, o cantor foi diagnosticado com dengue e, por orientação médica, deve permanecer em repouso até sua recuperação.
"A equipe de Lucas Lucco informa que devido ao diagnóstico positivo para dengue, as participações e shows que o cantor realizaria essa semana estão sendo cancelados", iniciou o comunicado.
Na sequência, a nota atualizou o status de saúde do artista e agradeceu o apoio do público: "Lucas encontra-se em recuperação e, por recomendação médica, permanecerá em repouso. Agradecemos ao carinho e compreensão e todos".
Lucas Lucco foi diagnosticado com dengue e cancelou suas apresentações
Lucas Lucco foi diagnosticado com dengue e cancelou suas apresentações Crédito: Instagram @lucaslucco
Apesar da condição, o cantor segue divulgando 777 vol. 2, seu próximo trabalho, nas redes sociais. Como anunciado, a novidade chega às plataformas de música na próxima sexta-feira, 20.

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