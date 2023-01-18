Lucas Lucco cancela apresentações para repousar após diagnóstico de dengue

Lucas Lucco voltará aos palcos quando se recuperar da dengue Crédito: Reinaldo Marques / Globo / Divulgação

Lucas Lucco estará ausente dos palcos nos próximos dias. Como confirmado pela equipe, na última terça-feira, 17, o cantor foi diagnosticado com dengue e, por orientação médica, deve permanecer em repouso até sua recuperação.

"A equipe de Lucas Lucco informa que devido ao diagnóstico positivo para dengue, as participações e shows que o cantor realizaria essa semana estão sendo cancelados", iniciou o comunicado.

Na sequência, a nota atualizou o status de saúde do artista e agradeceu o apoio do público: "Lucas encontra-se em recuperação e, por recomendação médica, permanecerá em repouso. Agradecemos ao carinho e compreensão e todos".

Lucas Lucco foi diagnosticado com dengue e cancelou suas apresentações Crédito: Instagram @lucaslucco