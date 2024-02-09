Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB

Lucas é o oitavo líder do BBB 24

Participantes começaram a disputa na noite da última quinta-feira (8), às 23h44
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 09:59

Lucas Henrique resiste por mais de oito horas e é o último a deixar disputa no BBB 24
Lucas Henrique resiste por mais de oito horas e é o último a deixar disputa no BBB 24 Crédito: Globo
Lucas venceu a oitava liderança do BBB 24 na manhã desta sexta-feira (9), após prova de resistência. Os participantes começaram a disputa na noite da última quinta-feira (8), às 23h44.
Cada um deles devia ficar em frente a um púlpito e segurar uma mão postiça quando um cronômetro disparar. Depois de segura, eles só podiam soltar quando o tempo zerar, caso contrário estão eliminados da disputa.
Assim que o relógio chegasse a zero, sisters e brothers deviam pegar uma caixa com o produto determinado no telão e coloca-lo em um compartimento dentro de outro tempo estipulado pela produção.
Se os participantes errarem o item ou não cumprirem o tempo estipulado, também estariam eliminados.

QUEM SAIU DA PROVA

Giovanna Lima foi vetada da prova por estar com o pé lesionado. Com exceção dela, todo os outros jogadores iniciaram a disputa.
MC Bin Laden foi o primeiro eliminado da prova. Ele saiu às 01h42.
Yasmin Brunet foi a segunda eliminada da prova. Ela saiu às 03h33.
Rodriguinho foi o terceiro eliminado da prova. Ele saiu às 04h01.
Leidy foi a quarta eliminada da prova. Ela saiu às 04h05.
Isabelle foi a quinta eliminada da prova. Ela saiu às 04h24.
Davi, Wanessa, Pitel e Michel foram eliminados juntos às 05h10.
Fernanda foi a décima eliminada da prova. Ela saiu às 05h53.
Marcus e Matteus foram eliminados juntos às 06h42.
Raquele foi a décima terceira eliminada da prova. Ela saiu às 07h04.
Deniziane foi a décima quarta eliminada da prova. Ela saiu às 07h32.
Alane foi a décima quinta eliminada da prova. Ela saiu às 8h20.
Beatriz foi a última eliminada. Ela saiu às 8h38.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Bbb24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados