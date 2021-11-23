Lucas Chumbo anuncia que será pai: 'Maitê vai ser muito amada'

Tem bebê a caminho! O surfista Lucas Chumbo e a namorada, Moni Alves, anunciaram, nesta segunda-feira (22), que estão esperando uma menina. A notícia foi compartilhada no perfil do casal.
"Uma nova fase começando em nossas vidas meu amor, não tenho nem palavras pra descrever o que estou sentindo agora. Moni Alves, sei que seremos eternamente alegres e sinceros um com o outro. Muito obrigado Deus pelo maior presente da minha vida , tenho certeza que a nossa Maitê vai ser muito amada e vai ser linda igual a mamãe. Te amo muito" escreveu o ex-BBB.
Moni Alves também fez uma publicação se declarando para Lucas, contando a novidade para os seguidores. "Nosso amor transbordou e mudou toda nossa vida para melhor. E ter a certeza que a Maitê terá o melhor papai do mundo me conforta demais. Obrigada por esse presente, meu amor, Lucas Chumbo. Obrigada por cuidar da gente. Que a nossa parceria seja linda e eterna. E que a nossa família seja sempre nosso bem maior. Te amamos muito", postou.