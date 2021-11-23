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Lucas Chumbo anuncia que será pai: 'Maitê vai ser muito amada'

O ex-BBB e ex- No Limite postou nas redes sociais uma foto com a namorada grávida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 11:27

Lucas Chumbo será pai de uma menina
Lucas Chumbo será pai de uma menina Crédito: Reprodução/Instagram/@lucaschumbo
Tem bebê a caminho! O surfista Lucas Chumbo e a namorada, Moni Alves, anunciaram, nesta segunda-feira (22), que estão esperando uma menina. A notícia foi compartilhada no perfil do casal. 
"Uma nova fase começando em nossas vidas meu amor, não tenho nem palavras pra descrever o que estou sentindo agora. Moni Alves, sei que seremos eternamente alegres e sinceros um com o outro. Muito obrigado Deus pelo maior presente da minha vida , tenho certeza que a nossa Maitê vai ser muito amada e vai ser linda igual a mamãe. Te amo muito" escreveu o ex-BBB. 
Moni Alves também fez uma publicação se declarando para Lucas, contando a novidade para os seguidores. "Nosso amor transbordou e mudou toda nossa vida para melhor. E ter a certeza que a Maitê terá o melhor papai do mundo me conforta demais. Obrigada por esse presente, meu amor, Lucas Chumbo. Obrigada por cuidar da gente. Que a nossa parceria seja linda e eterna. E que a nossa família seja sempre nosso bem maior. Te amamos muito", postou. 

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