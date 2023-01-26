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  • Luana Piovani diz que Scooby pôs fotos dela nua no processo: ‘Me desqualifica como mulher e mãe’
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Luana Piovani diz que Scooby pôs fotos dela nua no processo: ‘Me desqualifica como mulher e mãe’

A atriz postou um vídeo de 12 minutos no Instagram falando sobre a situação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 15:31

Pedro Scooby abriu processo contra Luana Piovani, em Portugal
Pedro Scooby abriu processo contra Luana Piovani, em Portugal Crédito: Instagram/@luapio/@pedroscooby
Luana Piovani desabafou mais uma vez sobre a relação com o ex- marido, Pedro Scooby. A atriz revelou que o surfista abriu um processo em Portugal contra ela. Em um vídeo no Instagram, Luana contou mais detalhes da situação.
“Ele quer me calar”, destaca a modelo. Segundo ela, Scooby decidiu abrir o processo em Portugal por ser “mais favorável” à ele, já que feminismo não tem tanta força por lá e o direito das mulheres é pouco defendido.
Ao ler o documento, Luana disse que se deparou até com fotos suas nuas. A advogada da atriz indicou que isso seria uma forma de atingir ela como mulher e como mãe no intuito de conseguir a guarda dos filhos. “Isso que está no processo nada mais é do que um início de outro processo, que provavelmente ele vai abrir, querendo tirar a guarda das crianças. Uma vez que ele me desqualifica como mulher e como mãe ele conseguiria tirar da minha guarda. Eu fiquei chocada”, pontuou ela, classificando a atitude do ex como ardilosa e cruel.
A atriz ainda disse que está sentindo ingratidão por parte de Scooby, relembrando tudo o que viveram juntos e o quanto ela o ajudou na carreira. Assista o relato completo:

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