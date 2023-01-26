Ator de ‘Pequenos Espiões’ dá detalhes sobre como decidiu parar de usar droga e álcool

O ator Daryl Sabara, do filme Pequenos Espiões, compartilhou sua luta para deixar de usar maconha e álcool. Crédito: Instagram/@darylsabara

O ator Daryl Sabara, que interpretou Juni Cortez no filme Pequenos Espiões nos anos 2000, compartilhou sua luta para deixar de usar maconha e álcool. A declaração foi dada ao podcast Workin’ On It.

Durante a entrevista, o protagonista disse que a decisão de largar as drogas surgiu após conversas com a terapeuta que o acompanha.

“Ela disse: ‘Se você quer estar na sua melhor fase, melhor considerar estar completamente sóbrio’. Eu pensei: ‘Oi? É claro que quero estar no meu melhor’”, disse o astro a Meghan Trainor, sua esposa, durante a conversa.