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Ator de ‘Pequenos Espiões’ dá detalhes sobre como decidiu parar de usar droga e álcool

Protagonista deu as declarações durante participação no podcast Workin’ On It
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 09:53

O ator Daryl Sabara, do filme Pequenos Espiões, compartilhou sua luta para deixar de usar maconha e álcool.
O ator Daryl Sabara, do filme Pequenos Espiões, compartilhou sua luta para deixar de usar maconha e álcool. Crédito: Instagram/@darylsabara
O ator Daryl Sabara, que interpretou Juni Cortez no filme Pequenos Espiões nos anos 2000, compartilhou sua luta para deixar de usar maconha e álcool. A declaração foi dada ao podcast Workin’ On It.
Durante a entrevista, o protagonista disse que a decisão de largar as drogas surgiu após conversas com a terapeuta que o acompanha.
@workinonitpod @darylsabara is on his A game 👏#workinonitpod #sobriety ♬ original sound - Workin’ On It Podcast
“Ela disse: ‘Se você quer estar na sua melhor fase, melhor considerar estar completamente sóbrio’. Eu pensei: ‘Oi? É claro que quero estar no meu melhor’”, disse o astro a Meghan Trainor, sua esposa, durante a conversa.
O ator deu detalhes sobre a experiência com a droga. “Eu nunca tive uma experiência ruim com maconha. Sempre foi bom. Isso foi o mais difícil, porque não havia ‘repercussão’ [em relação ao uso]. Apesar da maconha não ser tão ruim para mim agora, eu não quero ficar testando para esperar chegar em um lugar ruim”, explicou o ator.

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