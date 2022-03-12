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Luana Piovani comenta novamente traições de Arthur Aguiar

A atriz voltou a comentar sobre as traições de Arthur Aguiar, que está no BBB 22, à esposa Maíra Cardi, no início do relacionamento dos dois. Nesta sexta-feira (11), um seguidor falou sobre o assunto sem citar nomes, e ela pontuou sua opinião.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Março de 2022 às 13:39

Luana Piovani
Luana Piovani comentou sobre traições de Arthur Aguiar Crédito: Instagram | @luapio
Luana Piovani, 45, voltou a comentar sobre as traições de Arthur Aguiar, 33, que está no BBB 22, à esposa Maíra Cardi, 38, no início do relacionamento dos dois. Nesta sexta-feira (11), um seguidor falou sobre o assunto sem citar nomes, e ela pontuou sua opinião.
"Na juventude, primeiros namoradinhos não tem traição, tem-se escorregão, erro de percurso, porque estamos descobrindo nosso mundo afetivo. Mas 16 traições depois de adulto, casado, com a mulher vulnerável pós-parto... não entendo como adorar um homem desses", escreveu o seguidor, em clara referência ao ator.
"Poxa, você desenhou, né? Mulherada burra do 'carai', mas morro de pena, né? Eu tô linda, livre e com saúde, já esse rebanho... ", respondeu Piovani.
A atriz também citou Maíra e Arthur anteriormente nessa semana. Em um vídeo publicado na quarta-feira (9), ela lamentou a permanência de Arthur Aguiar no Big Brother Brasil 22 após o paredão disputado com Jade e Jessi.
"Vocês tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher e deixaram ficar na casa um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes. Não que a gente tenha que ter raiva do rapaz, imagina. Afinal de contas, a mulher dele o ama, eles são felizes graças a Deus, mas é só para vocês pensarem na atitude de vocês", disse.
Em resposta, Cardi disse que ficou "super triste" com a fala, porque Piovani seria uma das mulheres que ela mais admira. "Acho ela uma mulher incrível, inteligente, uma mãezona. [...] Eu realmente admiro ela, a coragem, ela fala o que pensa. Sou muito parecida. [...] Só que a partir do momento que falamos o que pensamos, a gente ouve o que os outros pensam", disse a coach em vídeo no Instagram.
"Luana, não gostei do seu posicionamento. Foi feio o fato de você ter falado dessa maneira, 'ai, vocês escolheram para ficar um cara que traiu várias vezes a mulher'. Você não tem boca para falar sobre isso, você traiu também, e também admitiu que traiu, inclusive falou que se sentiu culpada. Quem tem telhado de vidro fica quieta. Você está acostumada a fazer barraco por aí, eu também", continuou.
"Se você for comprar uma briga aqui fora, eu vou lutar. Vou lutar também pelo meu marido, pela minha família. [...] Você quando traiu o Rodrigo saiu em tudo quanto lugar. Fica quieta sobre esse assunto".

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