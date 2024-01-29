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Lívia Andrade se emociona no 'Domingão' ao falar de violência contra a mulher

Apresentadora chorou ao lembrar que sua mãe a criou para enfrentar situações de perigo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 07:58

Lívia Andrade no Domingão
Lívia Andrade no Domingão Crédito: Reprodução/Globo
O "Domingão com Huck" (Globo) estreou um novo quadro neste domingo (28), o "Quebre o Ciclo". A série trata de casos de violência contra a mulher.
No programa deste domingo, o quadro contou a história de mulheres indígenas abusadas na infância. Após a matéria, Lívia Andrade se emocionou e lembrou que sua mãe a preparou para lidar com situações de perigo desde a infância.
"Minha mãe me preparou para esse mundo, um mundo que tem muita coisa bonita mas que é um mundo cruel, duro. Perdi meu pai muito cedo, então minha mãe me preparou para não precisar de ninguém, para não contar com ninguém. Tive que criar uma casca de proteção", contou a apresentadora, que foi aplaudida pela plateia.
"Eu vivi em lugares muito estranhos e tive que me proteger. Mas minha mãe sempre me mostrou o lado bom, o lado lúdico, o lado mágico, mas ela sempre teve a atenção de me preparar para esse mundo, que é duro e cruel", se emocionou.
A fala de Lívia e o quadro geraram repercussão na internet.

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