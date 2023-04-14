Live-action de 'Lilo & Stich' já tem atriz para o papel de Nani

Sydney Agudong será Nani em live-action de 'Lilo & Stich' j Crédito: Twitter/@SeriesBrasil/Instagram/@ whoisjaynedoe

As expectativas para o live-action de Lilo & Stich estão a todo vapor e as novidades não param. Segundo o The Hollywood Reporter, assim como Lilo, a interpretação de Nani já está definida.

A personagem será interpretada por Sydney Agudong. Ela se junta ao elenco com Maia Kealoha, escalada para viver a protagonista. Contudo, a Disney ainda mantém em sigilo os detalhes da produção e, até o momento, não confirmou o elenco.

Assim como na animação, a história, que se passa no Havaí, é sobre o vínculo entre uma garota humana solitária que se chama Lilo e um alienígena, semelhante a um cachorro, chamado Stitch. Ele foi geneticamente modificado para ser uma força de destruição.