Violência

Lidi Lisboa é assaltada e agredida no Rio

Atriz teve celular e documento roubados e ficou machucada após reagir a roubo

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 10:31

Lidi Lisboa é assaltada e agredida no Rio Crédito: Reprodução Intagram

Atriz e ex-participante de A Fazenda (Record), Lidi Lisboa foi assaltada no Rio de Janeiro na noite da última terça-feira (3).

Em sua redes sociais, a artista desabafou sobre o assalto. Ela disse que foi abordada por dois homens em uma motocicleta no Recreio dos Bandeirantes, que reagiu por impulso e teve o rosto machucado.

Lidi teve o celular e um documento roubados. A mãe dela, a artista plástica Lidia Lisboa, que expôs na última Bienal de São Paulo, fez um apelo ao ladrão para devolvesse o aparelho.

"Você aí, o que você acha de devolver o telefone da minha filha? Faça diferente, mude a sua vida. Essa vida não vai te levar a nada", falou Lídia. "É difícil trabalhar, né? É difícil lavar a louça, varrer um chão, limpar uma vidraça. É mais fácil pegar o que é do outro", falou.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou ao F5 que a investigação está sob responsabilidade da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). "Diligências estão em andamento, agentes buscam por imagens de câmera de segurança e realizam cruzamento de dados, para identificar a autoria e esclarecer os fatos", diz nota enviada pelo órgão.

Este vídeo pode te interessar