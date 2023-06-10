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Lexa se declara para MC Guimê e reata casamento publicamente

Cantora disse que viu 'uma pessoa disposta a mudar'. Artista anunciou o retorno da relação na noite de sexta (10)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 14:29

A cantora Lexa fez uma declaração amorosa a Mc Guimê, na noite desta sexta-feira (9), em seu perfil nas redes sociais. Após ter anunciado o término com o DJ, diante do caso de importunação envolvendo o marido dentro do BBB 23, a funkeira revelou que o casal está de volta.
MC Guimê com a esposa Lexa: casamento reatado
MC Guimê com a esposa Lexa: casamento reatado Crédito: Instagram@lexa
"Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica", começou ela, em post que recebeu mais de 280 mil curtidas em 15 minutos.
"Durante esse pós, vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. MC Guimê, te amo", finaliza Lexa, em post com uma imagem do casal.
Mc Guimê foi eliminado do BBB 23 devido à acusação importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez. Dias depois, Lexa anunciou o término do casal.

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