Lexa se declara para MC Guimê e reata casamento publicamente

A cantora Lexa fez uma declaração amorosa a Mc Guimê, na noite desta sexta-feira (9), em seu perfil nas redes sociais. Após ter anunciado o término com o DJ, diante do caso de importunação envolvendo o marido dentro do BBB 23, a funkeira revelou que o casal está de volta.

MC Guimê com a esposa Lexa: casamento reatado Crédito: Instagram@lexa

"Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica", começou ela, em post que recebeu mais de 280 mil curtidas em 15 minutos.

"Durante esse pós, vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. MC Guimê, te amo", finaliza Lexa, em post com uma imagem do casal.