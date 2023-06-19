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Polêmica

Lexa rebate críticas por retomar casamento com Mc Guimê: "De nada me afeta"

"Não fiz nada de errado", declarou cantora ao ser questionada por internauta sobre como lida com ataques nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 16:03

MC Guimê com a esposa Lexa: casamento reatado
MC Guimê com a esposa Lexa: casamento reatado Crédito: Instagram@lexa
Após reatar seu casamento com Mc Guimê no início deste mês, Lexa se pronunciou pela primeira sobre as críticas que recebeu ao anunciar a decisão. Os artistas tiveram uma crise no relacionamento em março deste ano, quando o cantor foi expulso do BBB 23 devido a acusações de importunação sexual.
Então, nesta sexta-feira (17) ela decidiu responder um seguidor sobre como está lidando com críticas direcionadas ao seu casamento.
"Como é a sensação de ter sido vítima de chifres e hoje ser hateada [odiada] mais do que quem te chifrou?", questionou um seguidor. Lexa rebateu:
"Amor, os shows estão lotados e os ouvintes crescendo. E sinceramente? Não fiz nada de errado contra ninguém. Então, de nada me afeta". Sobre o retorno do relacionamento com Guimê, a artista já tinha declarado que sua decisão é "extremamente pessoal".
"Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui... na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. MC Guimê, te amo", disse Lexa no Instagram.

CRISE

MC Guimê e Lexa tiveram uma crise no casamento em março deste ano, quando o cantor foi eliminado do BBB 23. Ele deixou o reality show após ser acusado de assediar a influenciadora digital Dania Mendez, participante do La Casa de Los Famosos, no México. Ela estava na atração como parte de uma dinâmica entre os programas de televisão.
Lexa, que acompanhava cada passo do marido no Big Brother Brasil e movimentava as torcidas na internet, se pronunciou nas redes sociais logo após exibição das cenas que mostravam Guimê se aproximando de Dania no programa.
"Estou assustada, triste e decepcionada. Estou no fundo do poço, machucada e não tenho forças para nada... Me retiro completamente deste cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim", disse ela, à época.
Após deixar a competição, Guimê pediu desculpas publicamente a Dania, a Lexa e a todas as mulheres. Ele ainda contou que havia conversado com a mulher e esperava que ela o perdoasse. O músico afirmou que estava arrependido.

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