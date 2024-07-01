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Léo Santana é atingido em parte íntima por celular arremessado por fã em show: 'Não façam isso'

Cantor fez expressão de dor no momento, mas finalizou a apresentação e fez apelo para que não repitam o ato
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 10:10

O cantor Léo Santana se apresenta em Guarapari, no próximo sábado (26)
Cantor foi atingido por objeto em show Crédito: Thiago Bruno
Léo Santana foi alvo de um problema inusitado durante show na cidade de Gravatá, em Pernambuco, na noite de sábado, 29. Um celular foi arremessado e atingiu a região de sua genitália. Na sequência, o cantor fez expressão de dor e falou sobre o fato com o público.
"Que pancada, meu irmão! Literalmente, fiquei de perna bamba, aqui. Ô mira! Tô com uma dor no 'pé' da barriga", disse após o ocorrido, fazendo referência à música Perna Bamba, que tocava quando o celular foi arremessado.
Posteriormente, em suas redes sociais, Léo Santana levou o fato com bom humor, mas fez um apelo para que não se repita por parte dos fãs: "A gente ri, mas é sério. Não façam isso não, gente".
"Eu fui derrubado por um celular! [Emojis de riso] Gente... Isso é sério, não vale rir...". Em outro momento, postando o mesmo vídeo, ressaltou: "Gente, de novo [risos] para vocês verem... É sério [emojis de riso]". "Simplesmente prejudicado por uma tentativa de selfie. Mas voltei e finalizei meu show, né?"
Para conferir o momento da 'contusão' de Léo Santana, basta clicar aqui.

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