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Saúde

Leo Dias é internado na UTI em São Paulo com pneumonia

Jornalista está clinicamente estável e pode receber alta nos próximos dias, segundo boletim médico
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 13:23

Leo Dias é internado na UTI
Leo Dias é internado na UTI Crédito: Reprodução/Instagram/@leodias
Leo Dias está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, da Rede DOr, em São Paulo, desde o dia 3 de abril. Segundo boletim divulgado no Instagram do jornalista na noite desta segunda-feira, 7, ele foi diagnosticado com pneumonia e apresenta quadro clínico estável.
De acordo com a equipe médica responsável, Leo vem evoluindo de forma favorável desde a internação. "Mantém-se clinicamente estável, sem febre, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação", detalha o documento assinado pela cardiologista-intensivista Ludhmila Hajjar.
No Instagram, Leo explicou que, antes da internação, havia acabado de retornar de uma temporada de 12 dias no continente asiático. No entanto, os sintomas surgiram após a cobertura ao vivo da última edição do Luan City Festival, em São Paulo, no dia 29 de março. "Precisei me afastar dos compromissos após ser diagnosticado com pneumonia", escreveu.
Ainda segundo o boletim, há expectativa de alta nas próximas 48 horas, "a depender da manutenção da evolução clínica satisfatória". O jornalista segue em acompanhamento clínico e antibioticoterapia.
Na manhã desta terça-feira, 8, Leo gravou um vídeo direto do hospital para tranquilizar seus seguidores. "Ainda estou me recuperando e acredito que semana que vem eu já esteja de volta ao trabalho", afirmou o jornalista. Ele também aproveitou o momento para agradecer pelo apoio que vem recebendo.

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