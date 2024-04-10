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Filme

Lady Gaga aparece como Arlequina no primeiro trailer de 'Coringa 2', que estreia em outubro

Cantora compartilhou clipe da sequência 'Delírio a Dois', em que vive par romântico de Joaquin Phoenix
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 08:27

Lady Gaga no trailer de Coringa 2
Lady Gaga no trailer de Coringa 2 Crédito: Reprodução/YouTube
Lady Gaga apareceu pela primeira vez caracterizada como a vilã Arlequina no trailer de "Coringa: Delírio a Dois".
A cantora compartilhou o trailer em seu perfil no X, anunciando a data de estreia do filme: 4 de outubro nos cinemas. Os fãs de Gaga ficaram em êxtase com as imagens e já estão torcendo pela artista no próximo Oscar.
Em "Delírio a Dois", Joaquin Phoenix volta a interpretar o perturbado Arthur Fleck, o Coringa, enquanto Gaga vive seu par romântico, Harley Quinn.
O longa é a sequência de "Coringa" (2019) que conta a origem do vilão e termina com ele sendo preso. Em "Delírio a Dois", Fleck conhecerá Harley na prisão e os dois viverão sua história de amor, loucura e violência.
O papel de Harley Quinn nos cinemas também já foi de Margot Robbie, a Barbie, na franquia "Esquadrão Suicida", com Jared Leto no papel de Coringa.

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