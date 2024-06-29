Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Klara Castanho volta às novelas da Globo após nove anos e fará próxima trama das seis
Na televisão

Klara Castanho volta às novelas da Globo após nove anos e fará próxima trama das seis

Atriz está fora das novelas desde "Além do Tempo", em 2015. Ela vai trabalhar junto com Maisa Silva, que estreia na Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 11:49

Klara Castanho volta à Globo após nove anos
Klara Castanho está de à Globo após nove anos Crédito: Reprodução/Instagram
Fora das novelas da Globo desde "Além do Tempo" (2015), a atriz Klara Castanho está de volta para as produções da emissora após nove anos. Klara está confirmada em "A Garota do Momento", próxima novela das seis.
Klara já tem papel definido. Ela será melhor amiga da vilã da produção, que será realizada por Maisa Silva em sua estreia na Globo. Curiosamente, elas irão repetir uma parceria que já existe na série da Netflix "De Volta aos 15", que terá sua temporada final lançada neste ano.
A atriz vinha se reaproximando da Globo nos últimos tempos e sempre falava do desejo de voltar a fazer novela. Ela participa da atual temporada da Dança dos Famosos, dentro do Domingão com Huck, nas tardes de domingo da emissora.
Klara estreou na TV aberta em 2008, na novela "Revelação" do SBT, como Daniela, uma menina humorada que constantemente fazia os pais passarem vergonha por não ter modos e viver suja. Em 2009, ganhou destaque em "Viver a Vida", onde viveu a primeira vilã-mirim da história das novelas da Globo, Rafaela, filha de Dora (Giovanna Antonelli).
Em 2011 interpretou a esperta caipira Tonica, filha de Abner (Marcos Pasquim) na telenovela "Morde & Assopra". Em 2012 interpretou Clara, uma jovem menina que vê espíritos e comunica-se com eles em "Amor Eterno Amor", trama das seis da Globo.
Em 2013, fez Paulinha, uma das personagens centrais de "Amor à Vida", a filha perdida da protagonista Paloma (Paolla Oliveira). Em 2015, fez sua última novela, em "Além do Tempo", interpretando a personagem Alice Ventura.
"A Garota do Momento" é escrita por Alessandra Poggi, a mesma autora de "Além do Tempo" (2022), um sucesso na faixa das seis. O elenco será encabeçado Duda Santos, que ganhou projeção como a Santinha de "Renascer".

Veja Também

Klara Castanho sobre exposição de abuso: 'Estava desamparada, não dormia'

Klara Castanho planeja programa com colegas Paolla Oliveira e Giovanna Antonelli

Klara Castanho vence ação contra Antonia Fontenelle e será indenizada em R$ 50 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos globo tv globo Novela
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados