Kim Kardashian diz que Kanye West 'sempre será família'

Kanye West e Kim KArdashian Crédito: Reprodução/Instagram @kanyew.est

A empresária Kim Kardashian, 41, falou sobre sua relação com Kanye West, 44, após o divórcio. Em conversa no programa Good Morning America, ela contou que os dois conversam diariamente por conta de seus quatro filhos.

Kim e Kanye são pais de North West, 8, Saint, 6, Chicago, 4, e Psalm, 2. Ela contou que, apesar das polêmicas, os dois conversam sobre os filhos e que os pequenos já entenderam a separação. "Sou muito aberta e honesta com eles", afirmou a socialite.

"Os mais novos não entendem tanto, mas os meus dois mais velhos sabem o que está acontecendo. E você tem que realmente estar lá para eles, não importa o que aconteça, mesmo nesta vida louca que vivemos. Você só precisa ter um diálogo realmente aberto com seus filhos", completou.

"Kanye e eu conversamos, temos que conversar diariamente para as crianças. Então, você sabe, eu odeio que isso tenha acontecido assim, mas quando se trata de família, eu e Kanye sempre seremos uma família", disse ela, que atualmente namora o humorista Pete Davidson, 28.

Ela conta que apesar dos discursos que Kanye fez conta Davidson, ela decidiu colocar os filhos em primeiro lugar e deixar as desavenças de lado. "No fim das contas eu só quero que meus filhos sejam felizes e saudáveis e pensem o mundo de seu pai -e eles pensam", finalizou.

Desde que Kim assumiu o novo namorado, West publicou alguns ataques a ele e chegou a reivindicar uma pequena vitória em sua guerra contra o comediante, quando ele excluiu seu perfil no Instagram. O cantor também já apareceu em novos relacionamentos, como com a modelo Julia Fox.