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Após divórcio

Kim Kardashian diz que Kanye West 'sempre será família'

Socialite afirmou que os dois se falar diariamente devido aos filhos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 13:53

Kanye West e Kim Kardashian
Kanye West e Kim KArdashian Crédito: Reprodução/Instagram @kanyew.est
A empresária Kim Kardashian, 41, falou sobre sua relação com Kanye West, 44, após o divórcio. Em conversa no programa Good Morning America, ela contou que os dois conversam diariamente por conta de seus quatro filhos.
Kim e Kanye são pais de North West, 8, Saint, 6, Chicago, 4, e Psalm, 2. Ela contou que, apesar das polêmicas, os dois conversam sobre os filhos e que os pequenos já entenderam a separação. "Sou muito aberta e honesta com eles", afirmou a socialite.
"Os mais novos não entendem tanto, mas os meus dois mais velhos sabem o que está acontecendo. E você tem que realmente estar lá para eles, não importa o que aconteça, mesmo nesta vida louca que vivemos. Você só precisa ter um diálogo realmente aberto com seus filhos", completou.
"Kanye e eu conversamos, temos que conversar diariamente para as crianças. Então, você sabe, eu odeio que isso tenha acontecido assim, mas quando se trata de família, eu e Kanye sempre seremos uma família", disse ela, que atualmente namora o humorista Pete Davidson, 28.
Ela conta que apesar dos discursos que Kanye fez conta Davidson, ela decidiu colocar os filhos em primeiro lugar e deixar as desavenças de lado. "No fim das contas eu só quero que meus filhos sejam felizes e saudáveis e pensem o mundo de seu pai -e eles pensam", finalizou.
Desde que Kim assumiu o novo namorado, West publicou alguns ataques a ele e chegou a reivindicar uma pequena vitória em sua guerra contra o comediante, quando ele excluiu seu perfil no Instagram. O cantor também já apareceu em novos relacionamentos, como com a modelo Julia Fox.
Kim e Davidson já eram vistos juntos e em clima de romance desde novembro de 2021. A socialite pediu o divórcio de Kanye em fevereiro de 2021, após quase sete anos de casamento. O casal começou a namorar em 2012 e depois se casou em 2014.

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