Katy Perry cai muito em vídeo com prévia de ‘Bandaids’; assista

Música e clipe vão ser lançados nesta quinta-feira, 6

Maria Eduarda Camargo

Estadão Conteúdo

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16:03

Katy Perry lança teaser de 'Bandaids'
Katy Perry lança teaser de 'Bandaids' Crédito: Reprodução/Instagram/@katyperry

Katy Perry lançará nesta quinta-feira, 6, às 21h, sua nova música Bandaids. O teaser, publicado em suas redes sociais, mostra trechos do videoclipe da cantora americana. No estilo da franquia de Premonição, Katy aparece em diversas situações "perigosas", incluindo o famoso acidente do caminhão de toras. Há várias quedas, explosões e estilhaços.

Na Genius, plataforma que registra informações técnicas sobre música, os produtores Sean Cook, Justin Tranter, Russ Chell, Eren Cannatta e a própria cantora assinam a obra.

O clipe de Bandaids chega cerca de um ano após o lançamento de 143, seu sétimo álbum de estúdio de setembro de 2024. O álbum foi pano de fundo para a Lifetimes Tour, que chegou ao Brasil para o festival The Town e mais dois shows solo em Curitiba e Brasília neste ano.

Quando lança 'Bandaids', novo single de Katy Perry?

Data do lançamento: 6 de novembro de 2025Horário: 21 horasOnde posso dar pré-save: Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music, Tidal e Amazon Music.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais

