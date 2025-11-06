Katy Perry cai muito em vídeo com prévia de ‘Bandaids’; assista

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16:03
Katy Perry lançará nesta quinta-feira, 6, às 21h, sua nova música Bandaids. O teaser, publicado em suas redes sociais, mostra trechos do videoclipe da cantora americana. No estilo da franquia de Premonição, Katy aparece em diversas situações "perigosas", incluindo o famoso acidente do caminhão de toras. Há várias quedas, explosões e estilhaços.
Na Genius, plataforma que registra informações técnicas sobre música, os produtores Sean Cook, Justin Tranter, Russ Chell, Eren Cannatta e a própria cantora assinam a obra.
O clipe de Bandaids chega cerca de um ano após o lançamento de 143, seu sétimo álbum de estúdio de setembro de 2024. O álbum foi pano de fundo para a Lifetimes Tour, que chegou ao Brasil para o festival The Town e mais dois shows solo em Curitiba e Brasília neste ano.
Data do lançamento: 6 de novembro de 2025Horário: 21 horasOnde posso dar pré-save: Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music, Tidal e Amazon Music.
*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta